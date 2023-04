Électricité: les Néo-Brunswickois peuvent s’attendre à d’autres augmentations de tarifs

Énergie NB est endettée de 5 milliards $. Selon la PDG et des experts, il faut s’attendre à d’autres augmentations de tarifs au cours des prochaines années pour réduire cette dette. Certaines personnes croient qu’il faudra aussi vendre des actifs d’Énergie NB.

Le gouvernement provincial a ordonné à Énergie NB de réduire son ratio d’endettement à 80% d’ici 2027. En 2020, ce ratio était de 94%.

En 2021, le gouvernement a restructuré Énergie NB en société à portefeuille. Cela devait lui permettre de recommencer à faire des profits et à s’attaquer à sa dette.

Selon les derniers chiffres disponibles, le ratio d’endettement d’Énergie NB se trouvait à 93% le 31 décembre 2022.

D’après des témoignages entendus par la Commission de l’énergie et des services publics, il faudrait qu’Énergie NB enregistre des excédents de bien plus de 500 millions $ afin de redresser sa situation financière en réponse aux attentes du gouvernement.

L’augmentation de 8,9% des tarifs demandée par Énergie NB cette année ne devait pas servir à réduire sa dette, selon ce qu’a expliqué la PDG Lori Clark en octobre. Il s’agissait plutôt de couvrir ses dépenses immédiates. La hausse de tarifs accordée par la commission s’est finalement limitée à 4,8%.

Mme Clark n’était pas disponible pour une entrevue, mardi.

En octobre, elle a toutefois affirmé qu’il faut s’attendre à ce que d’autres demandes d’augmentation de tarifs se retrouvent devant la commission dès l’an prochain.

«Dans les deux prochaines années, dans notre application, vous allez voir que la réduction de la dette sera notre focus principal. Nous nous concentrons sur la cible de ratio d’endettement de 80/20 d’ici 2027 pour se préparer pour les dépenses de Mactaquac et d’autres dépenses d’immobilisations significatives à l’avenir.»

La réfection de cette centrale hydroélectrique, qui est censée commencer en 2027, devrait coûter plus de 3 milliards $. Le béton du barrage se détériore et se fissure depuis les années 1980 en raison d’une réaction chimique. Diverses options sont envisagées, dont celle de remplacer bon nombre des installations pour permettre à la centrale de fonctionner jusqu’en 2068.

Herb Emery, économiste à l’Université du Nouveau-Brunswick, affirme qu’il faudra que les Néo-Brunswickois paient davantage pour leur électricité afin qu’Énergie NB parvienne à réduire son niveau d’endettement.

L’économiste rappelle que ces taux au N.-B. sont parmi les plus bas au Canada. Il dit que les maigres augmentations d’année en année n’ont pas tenu compte du niveau d’endettement de la société d’État, ni des énormes projets d’infrastructure qui se pointent à l’horizon.

«C’est le genre de situation où les tarifs doivent augmenter, ou bien quelqu’un doit débarrasser Énergie NB de sa dette. Et pour l’instant, on est coincés jusqu’à ce qu’on frappe un mur et que ça nous force à prendre une position ou l’autre.»

Il affirme que la Commission de l’énergie et des services publics devra tenir compte du niveau d’endettement d’Énergie NB et du coût des grands projets d’infrastructure lorsqu’elle statuera sur les augmentations de tarifs.

«C’est ça le vrai problème politiquement, c’est qu’on n’a même pas encore compris le coût de choses comme la Boucle Atlantique […] et la décarbonisation du réseau électrique [dans le calcul]», dit-il.

Selon M. Emery, si le gouvernement veut éviter de refiler toute la facture aux clients d’Énergie NB, il pourrait aussi laisser les taux d’électricité augmenter à l’avenir, puis établir un programme pour rembourser partiellement les consommateurs si les tarifs deviennent trop élevés.

Vendre des centrales?

Yves Gagnon, professeur en ingénierie à l’Université de Moncton et expert du domaine de l’énergie, estime que la réduction de la dette d’Énergie NB passe notamment par la vente d’actifs.

«Le gouvernement a l’objectif de réduire la dette d’Énergie NB. Et avec les tarifs qu’on a, et la difficulté d’augmenter les tarifs, il y a seulement une façon de le faire, c’est d’essayer de vendre des actifs de génération», estime-t-il.

Il affirme que plusieurs entreprises publiques se débarrassent de leur capacité de génération d’énergie.

«Elles se mettent dans une position où elles sont alimentées par des producteurs privés avec des contrats d’achat à long terme», a-t-il affirmé en entrevue avec le journal à la fin mars.

Selon lui, Énergie NB pourrait envisager la même chose en mettant les centrales de Belledune, Point Lepreau et Mactaquac sur le marché.

Énergie NB discute déjà avec Ontario Power Generation d’un partenariat qui pourrait comprendre une vente de parts de la centrale, mais les détails sont flous pour l’instant.

Yves Gagnon croit aussi qu’Énergie NB devra augmenter ses tarifs d’électricité et réviser ses postes d’administration hautement rémunérés pour réduire ses dépenses.

Herb Emery affirme lui aussi qu’Énergie NB pourrait envisager une vente d’actifs pour rembourser sa dette.

«Ils pourraient vendre plein d’actifs en génération d’énergie et demeurer une société de transmission et de distribution.»

Il croit que les actifs d’Énergie NB sont sans doute attrayants pour d’éventuels acheteurs compte tenu du fait qu’Hydro Québec a songé à acheter tout le service public en 2009 et 2010, y compris diverses centrales.

Il affirme qu’il s’agit surtout de voir si Énergie NB peut obtenir un bon prix pour ces actifs.