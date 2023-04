Jackie Vautour: un symbole qui va rester

Bien que la saga entre la famille Vautour et Parcs Canada a pris un nouveau tournant cette semaine, un sociologue de l’Université de Moncton est d’avis que Jackie Vautour demeurera un symbole de résistance dans l’imaginaire collectif.

Parcs Canada a mené mardi une opération visant à déplacer les biens de la famille Vautour à l’extérieur des limites du parc national Kouchibouguac, mettant ainsi fin à une saga vieille de plus de 50 ans.

Quelque 230 familles de sept villages ont été expropriées lors de la création du parc en 1969.

La plus célèbre, c’est celle de Jackie Vautour qui, pendant des décennies, a dénoncé l’injustice des expropriations ayant mené à la création du parc national Kouchibouguac.

Selon Mathieu Wade, sociologue à l’Université de Moncton, la place réservée à la lutte de Jackie Vautour dans la culture acadienne montre que Jackie a frappé l’imaginaire collectif.

«Il est devenu un genre héros populaire, une figure de résistance, un personnage qui incarne à lui seul une cause, une idée et un mouvement national. Ça transparaît dans la présence de Jackie Vautour dans l’imaginaire populaire – tout le monde connaît son nom – et dans la culture, que ce soit le cinéma, la littérature et la chanson», dit Mathieu Wade.

Produit de son époque

D’après le sociologue, Jackie Vautour est un produit de son époque. Lors de la création du parc, de nombreux mouvements de contestation foisonnent un peu partout sur la planète, notamment Mai 68 en France ou la Révolution tranquille au Québec. Au même moment, la société acadienne cherche à se défaire de certains idéaux défendus par l’Église.

«À l’époque, on a une Acadie qui a un regard plus critique sur son passé et sur le discours nationaliste, surtout porté par l’Église, voulant que la Déportation était presque la volonté de Dieu avec une mission providentielle. Les Acadiens se cherchaient de nouveaux héros, plus laïques et moins rattachés à l’Église.»

Ce héros, plusieurs l’ont vu en la personne de Jackie Vautour, analyse M. Wade.

Pourtant, d’autres événements d’expropriation sont survenus au pays à peu près à la même époque sans qu’en émergent des personnages plus grands que nature. À Montréal, 25 000 personnes sont expropriées entre les années 1950 et 1970 afin de mener des projets de rénovation urbaine. Dans les années 1950, environ 750 familles sont déplacées lors de la création de la base militaire de Gagetown. Parcs Canada a aussi exproprié 1000 personnes afin de créer le parc de Forillon.

Les événements survenus à Kouchibouguac résonnent toutefois chez les Acadiens en raison de la place occupée par le Grand Dérangement dans l’inconscient collectif, analyse Mathieu Wade.

«Ce qui s’est passé à Kouchibouguac, avec 1200 expropriés, n’était absolument pas exceptionnel. Le fait que la Déportation occupe une grande place dans le mythe fondateur du nationalisme acadien a toutefois contribué à faire de Jackie un héros, un symbole de résistance contre l’injustice», précise-t-il.

Un mythe vivant

Malgré la fin du bras de fer entre Parcs Canada et la famille Vautour, Mathieu Wade est d’avis que le symbole de Jackie Vautour va demeurer dans l’imaginaire collectif.

«Jackie n’a jamais lâché, il a tenu jusqu’à la mort et il est presque devenu un genre de martyre. Le mythe va survivre, mais je crois que le personnage ne va que se complexifier parce qu’il s’est mis à revendiquer le statut de Métis, ce que certains chefs mi’gmaqs lui ont demandé d’arrêter de faire. Dans un contexte de réconciliation avec les peuples autochtones et de décolonisation, je pense que la mémoire et les stratégies de Jackie Vautour vont peut-être être regardées d’un œil un peu plus critique dans les années à venir», prédit le sociologue.