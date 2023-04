L’ancien premier ministre Lord s’oppose au changement de nom de l’Université de Moncton

Dans une entrevue sur un autre sujet, l’ancien premier ministre et chef de la direction de Medavie a voulu se prononcer sur le débat entourant le nom de l’Université de Moncton.

«Je suis en faveur de maintenir le nom de l’Université de Moncton», dit d’emblée l’ancien politicien.

Il affirme que les fondateurs de l’institution, dont Louis J. Robichaud et le père Clément Cormier, «savaient ce qu’ils faisaient» lorsqu’ils ont choisi le nom de l’université.

«Ils avaient raison de vouloir trouver un nom qui allait rassembler les populations. […] On a un devoir de trouver des façons de rassembler les communautés linguistiques au N.-B. au lieu de les diviser.»

Il déplore que le débat actuel «divise» les francophones du N.-B.

Bernard Lord s’en remet à une lettre écrite par l’ancien premier ministre Louis J. Robichaud à Antonine Maillet, chancelière de l’Université de Moncton, en 1990.

L’homme politique y supplie la chancelière de l’Université de Moncton de ne pas changer le nom de l’institution.

«Nous pouvons maintenant dire que nous avons la reconnaissance la plus totale de l’élément anglophone de Moncton et du Nouveau-Brunswick et il ne serait pas sage de mettre en péril cet acquis pour recommencer à zéro», écrivait alors Louis J. Robichaud.

Bernard Lord estime que ces raisons sont encore bonnes 60 ans après la fondation de l’institution, et que beaucoup d’anglophones de Moncton ressentent aussi «une appartenance» à l’université qui porte le nom de leur ville.

«La sagesse de Louis Robichaud ne doit pas être remise en question 60 ans plus tard simplement parce que certains pensent que ça représente autre chose. […] Changer le nom serait un recul, et serait remettre en question la sagesse de Louis Robichaud et des autres fondateurs en 1963.»