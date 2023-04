Langues officielles: Bernard Lord exhorte les partis politiques à trouver un terrain d’entente

L’ancien premier ministre du N.-B. Bernard Lord estime que les partis politiques à l’Assemblée devraient trouver un terrain d’entente afin d’adopter à l’unanimité le projet de loi visant à modifier la Loi sur les langues officielles, quitte à modifier le projet de loi.

L’ancien premier ministre croit qu’il est important pour les gens du N.-B. que le projet de loi modifiant la Loi sur les langues officielles soit adopté par tous les membres de l’Assemblée législative, comme cela a été fait en 2002 par son gouvernement et en 2013 par le gouvernement de David Alward.

Bernard Lord, chef de la direction de Medavie, se prononce rarement sur des questions de politique provinciale depuis qu’il a quitté la vie politique.

Selon lui, la question des langues officielles revêt toutefois une importance identitaire. Il affirme que les langues officielles sont «une question qui touche fondamentalement qui nous sommes comme Néo-Brunswickois», et qu’il est important de montrer à la population qu’il est «possible de s’entendre».

Les partis d’opposition veulent voter contre le projet de loi du gouvernement Higgs puisqu’il enlève un passage qui oblige habituellement le premier ministre à entreprendre une révision de la loi après dix ans. Le Parti libéral et le Parti vert insistent qu’il s’agit d’un recul puisque rien n’obligera dorénavant le gouvernement à améliorer la loi.

Blaine Higgs maintient que cette révision obligatoire n’est pas nécessaire puisque le secrétariat aux langues officielles créé par son gouvernement pourra recommander des améliorations à la loi quand bon lui semble.

Bernard Lord implore les partis à négocier pour trouver un terrain d’entente, quitte à ce que le gouvernement ou l’opposition mettent de l’eau dans leur vin. C’est une question d’unité entre les communautés linguistiques, selon lui.

«La Loi sur les langues officielles doit être une loi qui rassemble les gens du N.-B. et non une loi qui les divise», plaide Bernard Lord.

Il ne veut pas prendre position sur le bien-fondé du projet de loi de Blaine Higgs. Selon lui, la révision obligatoire peut rester en place tout comme elle peut être enlevée.

«Tout le monde le sait, le gouvernement peut décider de réviser une loi avant ou après, c’est une réalité. […] Ce qui est important maintenant, dans le contexte linguistique actuel au N.-B., c’est que les partis politiques et les gens à l’Assemblée législative puissent trouver un terrain d’entente et avoir une adoption unanime.»

Blaine Higgs ne fait pas grand cas de l’absence d’unanimité

La députée libérale Isabelle Thériault a interrogé le premier ministre sur cette tradition, mercredi, lors d’une réunion du Comité permanent des prévisions et de la politique budgétaires.

«On vous a expliqué qu’on ne peut pas voter en faveur, parce que vous avez retiré quelque chose. […] Êtes-vous conscient que pour la première fois de l’histoire, une modification à la LLO ne va pas être votée à l’unanimité?»

Le premier ministre a tout simplement rétorqué que le projet de loi suivra le processus d’adoption habituel en mai.

«C’est ça la démocratie, c’est ça le processus. […] Je continue de me concentrer sur notre habileté de l’améliorer chaque année, et non pas tous les dix ans.»

Blaine Higgs a aussi affirmé à la députée qu’il ne veut pas créer un comité de l’Assemblée législative sur les langues officielles comme le recommandaient les commissaires Yvette Finn et John McLaughlin dans leur rapport portant sur la révision de la loi.

«Un comité législatif, ça devient un événement politique en continu. Je ne pense pas que ça va créer l’harmonie ultime que l’on tente de créer dans notre province.»

Il affirme que le secrétariat aux langues officielles remettra des rapports annuels publics à l’Assemblée législative, et que cela contribuera à cette «harmonie».

Un outil important, selon un juriste

Le gouvernement de Bernard Lord a été le premier à inscrire dans la loi qu’elle devait être révisée dix ans après la modification de 2002. À l’époque, il était clair qu’il devait y avoir une révision éventuellement.

«Il y avait des changements importants. Il y avait d’autres questions qui auraient pu être réglées à ce moment-là qu’on avait décidé de ne pas régler. C’est pour cette raison-là que j’avais décidé d’inclure dans la loi une révision en dedans de dix ans. […] Mais dans notre esprit, ce n’était pas nécessairement une révision qui devait se faire tous les dix ans par la suite. Mais ça peut se faire, ça peut continuer, comme ça peut ne pas continuer.»

Le juriste Michel Doucet explique que l’intention du législateur à l’époque n’a aucune importance, et que la révision obligatoire était importante à maintenir. Le gouvernement de David Alward a d’ailleurs reconduit cette obligation en 2013.

Selon Me Doucet, les gouvernements ont toujours été «très frileux» à modifier la loi depuis qu’elle a été adoptée en 1969 par le gouvernement de Louis J. Robichaud.

«[Depuis l’adoption], on a cherché à la faire modifier à plusieurs reprises. Il y a eu quelques modifications ponctuelles de la loi, mais pour obtenir une modification complète de la loi, il a fallu la décision Charlebois de la Cour d’appel du N.-B. pour que le gouvernement Lord agisse, parce qu’il avait dit initialement qu’il n’agirait pas. La révision obligatoire force les gouvernements à s’asseoir et à réfléchir à la LLO.»