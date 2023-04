Restigouche-Chaleur: à la conquête d’un bastion libéral

Une belle lutte électorale est en cours dans la circonscription provinciale de Restigouche-Chaleur où quatre candidats aspirent à succéder au député libéral démissionnaire Daniel Guitard.

Les électeurs auront sous peu l’occasion de se prononcer et de désigner leur représentant à l’Assemblée législative dans le cadre d’une élection partielle.

Les libéraux misent sur Marco LeBlanc afin de conserver cette circonscription qui a adopté le rouge depuis sa création en 2014.

«La réception des gens est très bonne, on me souligne souvent que les questions touchant la hausse du coût de la vie et l’amélioration des soins de santé représentent un défi dans Restigouche-Chaleur, comme partout ailleurs», a souligné le candidat libéral.

Malgré son âge relativement jeune, le natif de Petit-Rocher compte tout de même près de dix ans d’expérience dans le gouvernement aux niveaux provincial et fédéral et plus de 10 campagnes électorales à son compteur.

«Les gens ont une occasion en or de passer un message fort au premier ministre que ses politiques de division ne sont pas appréciées ici et de faire en sorte que l’on puisse se débarrasser de Blaine Higgs.»

«Je suis à l’écoute des priorités des gens et de nos enjeux régionaux et prêt à aller à Fredericton avec ces dossiers à défendre», a affirmé Marco LeBlanc.

La candidate du Parti vert, Rachel Boudreau, répète à qui veut l’entendre que son parti est sur le point de ravir la circonscription aux libéraux.

L’ancienne mairesse de Petit-Rocher dit consacrer les journées et les soirées en entier depuis le déclenchement de la campagne électorale.

«Je suis agréablement surprise de l’accueil de la population. C’est clair et net que les gens souhaitent du changement et sont tannés du statu quo. Les électeurs ont pu constater le travail que j’ai réalisé à la mairie de Petit-Rocher et le fait qu’il y a eu peu de réalisations de la part des anciens élus libéraux dans le comté», a indiqué celle qui en sera à une deuxième élection en à peine cinq mois.

Selon elle, à la différence du Parti libéral et des conservateurs où la loyauté envers le chef et le parti est non-négociable, le Parti vert place avant tout ses députés au service des gens et non pas au bénéfice du parti et des jeux politiques.

«Il faut placer les gens avant la politique, c’est dans la culture du Parti vert et pourquoi j’ai choisi ce parti politique», a souligné la candidate verte.

L’amélioration des soins de santé et du réseau routier, les énergies renouvelables et l’augmentation du coût de la vie figurent parmi les dossiers de prédilections de celle qui est infirmière de profession.

Anne Bard-Lavigne est une autre candidate qui espère mettre un terme à la tradition libérale somme toute bien ancrée dans les régions du Restigouche et Chaleur.

La candidate du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick martèle que les électeurs de Restigouche-Chaleur pourraient grandement tirer profit d’une élue qui siégerait au sein du gouvernement actuellement en place.

«Beaucoup de gens m’affirment qu’ils sont tannés de voir les libéraux prendre pour acquis la circonscription et disent souhaiter un changement de direction», a affirmé celle qui est conseillère municipale dans la région Chaleur depuis 2016.

«Avoir un représentant qui siège dans le gouvernement au pouvoir est certainement un plus pour les citoyens», affirme celle qui est aussi agente de développement communautaire au District scolaire francophone Nord-Est.

Anne Bard-Lavigne dit vouloir travailler à mettre en place des projets qui profiteraient à des communautés dynamiques et viables et à favoriser la croissance économique et le tourisme dans sa région.

«Il n’y a actuellement aucun ministre dans le gouvernement dans le nord de la province, mon élection serait possiblement propice à un poste de ministre afin de représenter toutes les régions de la province», a souligné la candidate.

Actuel vice-président du NPD Nouveau-Brunswick, Alex Gagne n’a qu’un seul mot en tête lorsqu’il est le temps de parler de l’élection provinciale partielle.

«Tout ce que j’entends en général en rencontrant les électeurs c’est le mot santé, il y a des dizaines de milliers de Néo-Brunswickois sans médecin de famille, ce n’est pas acceptable!», a souligné le candidat néo-démocrate.

«Les gens sont frustrés des libéraux et des conservateurs et veulent du changement!.»

Les élections partielles auront lieu le lundi 24 avril. Deux jours de vote par anticipation sont aussi prévus le samedi 15 avril et le lundi 17 avril, entre 10h et 20h.

Lors de l’élection générale de septembre 2020, le libéral Daniel Guitard l’avait emporté avec une certaine aisance, devançant la candidate du Parti vert Marie Larivière par près de 2000 votes.

Ce dernier a toutefois démissionné de son poste d’élu à l’Assemblée législative en octobre 2022 pour se porter candidat à la mairie de la nouvelle municipalité de Belle-Baie, fonction qu’il occupe depuis novembre dernier.