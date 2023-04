Des clubs de motoneiges critiquent une formule de financement «pas équitable»

Un club de motoneige du nord de la province réclame une refonte du système de financement provenant de l’association provinciale afin qu’il soit plus équitable.

Avec le temps chaud qui s’est installé depuis quelques jours, la saison de la motoneige est bientôt chose du passé. Officiellement, les sentiers provinciaux fermeront à compter de samedi. Certes, les inconditionnels de ce sport pourront continuer de pratiquer leur sport favori là où la neige persiste, mais la quantité et la qualité se détériorent rapidement.

La saison a été légèrement plus courte qu’à l’habitude pour les amateurs, la neige ayant tardé. Malgré tout, les motoneigistes ont été au rendez-vous, et même en grand nombre. C’est le cas, entre autres, à Kedgwick où les sentiers ont eu l’air, par moment, de véritables autoroutes.

«Un samedi en particulier, l’une de nos stations-service a même manqué d’essence super pour les motoneiges tellement il y avait du trafic», raconte Pierre-Paul Lauzier, responsable du club de motoneige de Kedgwick.

Si l’économie de la région bénéficie de cet apport touristique hors du commun, il constitue toutefois une dépense additionnelle pour le club qui doit surfacer plus souvent ses pistes. Et avec l’inflation, tout coûte plus cher et l’argent se fait plus rare dans les coffres du club de Kedgwick. Cette situation fait dire à M. Lauzier que le système de financement devient de plus en plus insoutenable pour les clubs de la «ceinture de neige» comme ils les appellent.

Il fonde sa réflexion sur le fait qu’en ce moment, chaque club reçoit un financement basé selon la quantité de membres et non d’autres facteurs qui influent sur la facture, comme le total de kilomètres de sentier à entretenir ou encore la durée de la saison de la motoneige. Ce financement de Motoneige NB provient de la vente de permis d’accès aux sentiers provinciaux.

Selon M. Lauzier, c’est dans la ceinture nord de la province que la saison de la motoneige est la plus intense. Elle commence plus tôt, se termine plus tard, et accueille le plus grand nombre d’amateurs. C’est aussi là que le nombre de kilomètres à entretenir (surfaçage) est le plus grand. Tout cela implique davantage de dépenses pour ces clubs. En contrepartie, au chapitre des membres, ces clubs sont souvent plus petits puisque situés en région rurale. Puisque le financement accordé aux clubs est proportionnel au nombre de membres, les clubs du nord sont désavantagés.

«Ce n’est tout simplement pas équitable. Et pendant ce temps-là, on est le terrain de jeu des amateurs. Car c’est ici qu’ils viennent pour pratiquer leur sport faute de quantités suffisantes de neige chez eux», estime M. Lauzier dont le club ne compte que 113 membres en moyenne depuis cinq ans.

Celui-ci ne met pas en doute que cette présence est profitable pour la région, que ce soit pour les restaurants, l’hébergement, les stations-service, etc.

«Mais ça ne nous donne pas davantage de fonds pour entretenir nos sentiers, et les prix ne cessent d’augmenter en raison de l’inflation. Ça devient donc de plus en plus difficile de joindre les deux bouts. Chez nous, on a eu des motoneiges en quantité toute la saison, et pourtant on en arrache financièrement», estime-t-il.

Selon ses calculs, le club de Kedgwick aurait effectué pratiquement trois fois plus d’heures de surfaçage que la moyenne des 49 clubs de la province.

Changement proposé

Pour M. Lauzier, le Nouveau-Brunswick devrait imiter le Québec qui, récemment en raison d’une problématique similaire, a changé sa méthode de financement de ses clubs de motoneiges.

Il suggère ainsi à Motoneige NB de réviser la répartition des ressources financières d’une façon plus équitable avec une formule qui égaliserait les revenus entre les plus gros clubs et les petits. La formule qu’il préconise est basée sur les heures de surfaçage plutôt que sur le nombre de membres. Selon lui, cette méthode profiterait plus aux motoneigistes en assurant que leur adhésion serve directement au surfaçage et qu’elle récompense les clubs qui encourent les plus grandes dépenses.

Le club de Kedgwick compte soumettre cette proposition en mai lors de l’assemblée générale annuelle de Motoneige NB. Déjà, M. Lauzier sait qu’elle risque de déplaire à certains clubs puisque cela signifierait une réduction de leur financement.

«Mais si on ne fait rien pour changer les choses, pour améliorer la façon de redistribuer le financement de nos clubs, je crains que certains ferment leurs portes au cours des prochaines années. Ça signifie donc qu’il pourrait y avoir des bris dans la chaîne de sentiers actuelle et ça, ce serait très mauvais pour les amateurs et pour le tourisme de la motoneige», prévient-il.

Appui

Président du Conseil canadien des organismes de la motoneige et représentant de la zone 2 chez Motoneige NB, Brad Mann dit comprendre la situation dans laquelle se trouve son voisin de Kedgwick. Il salue d’ailleurs son initiative d’avoir élaboré une piste de solution.

«Kedgwick a fait ses devoirs et leurs revendications sont tout à fait légitimes. Je ne sais pas si la formule de partage des revenus qu’on (Kedgwick) propose est parfaite, mais je ne suis pas contre un changement. Québec l’a fait, et on devrait prendre une approche similaire aussi», croit-il.

M. Mann est aussi responsable des opérations de la surfaceuse au Club de motoneige Restigouche, club qui compte plus de 400 membres. Il se demande comment son homologue de Kedgwick peut arriver avec moins de moyens financiers que lui.

«Ils ont autant de sentiers à entretenir que nous et nous arrivons à peine à boucler notre budget. C’est un miracle qu’ils y parviennent, et plusieurs clubs vivent une situation semblable. Ce n’est pas normal qu’avec le trafic que l’on a, nous ayons autant de difficultés à arriver financièrement», indique-t-il.

S’il appuie les propos de M. Lauzier, Brad Mann va toutefois plus loin et interpelle le gouvernement provincial.

«On estime que notre industrie rapporte plus de 36 millions de dollars à la province annuellement. Il me semble que ça ne serait pas trop demander que d’avoir un certain retour de cet argent afin d’aider les clubs connaissant plus de difficultés», indique-t-il.