Le Conseil de l’U de M réfléchira au possible changement de nom samedi

Le Conseil de l’Université de Moncton réfléchira au possible changement de nom de l’établissement durant sa rencontre du 15 avril, samedi. De nombreux Acadiens attendent de savoir ce qui en ressortira.

Que se passera-t-il samedi, derrière les portes où se réuniront les 27 membres du Conseil de l’Université de Moncton (U de M), l’une des deux instances supérieures de l’établissement? Mystère et boule de poutine râpée!

«Une chose est claire, les interrogations soulevées dans la communauté nous interpellent et commandent une action empreinte de rigueur et de jugement», indique le service communication de l’institution au sujet d’un possible changement de nom.

Un comité citoyen coprésidé par le militant nationaliste Jean-Marie Nadeau salue cette déclaration d’intention. Il propose au Conseil de l’Université la création d’un groupe de travail indépendant et crédible qui produise un travail public.

«Bien que la question du nom de l’Université fasse régulièrement surface depuis sa fondation, il n’y a vraiment jamais eu d’étude rigoureuse et transparente pour clore le débat. Nous souhaitons que cette fois-ci soit la bonne», note le groupe de pression par communiqué.

Le Comité de citoyen.ne.s sur le nom de l’Université revendique 1400 signatures à une pétition réclamant la suppression de la référence à Robert Monckton, un officier britannique qui a pris part au Grand Dérangement, dans l’appellation de l’U de M.

«Très clairement, cet appui très significatif démontre que la question du nom de l’Université touche une corde sensible dans la communauté. La demande de changement du nom reçoit également l’appui d’un nombre croissant de municipalités et d’organismes de la communauté», soutient le groupe de pression.

Implication de villes

En effet, le conseil municipal d’Edmundston appuie la mise en place d’un processus rigoureux sur le questionnement du nom de l’U de M dans une lettre adressée à la chancelière de l’établissement, Louise Imbeault.

«Edmundston est une importante ville universitaire depuis 1946 et nous insistons sur l’importance de continuer d’être reconnus ainsi avec notre propre campus dont la présence relève de bâtisseuses et de bâtisseurs visionnaires, note le maire, Éric Marquis. Nous sommes d’avis qu’il est important que le nom de l’université reflète sa mission provinciale et les communautés qu’elle dessert.»

Le conseil municipal de Cap-Acadie (regroupement de Beaubassin-Est et de Cap-Pelé) appuie un changement de nom de l’U de M et réclame un exercice d’analyse approfondi, constructif et ouvert dans une résolution.

La municipalité de Bois-Joli (regroupement de Eel River Crossing, Balmoral, Balmoral-Maltais, Blair Athol, Balmoral-Saint-Maure, Dalhousie et McLeods) se prépare à soutenir la proposition d’un débat public afin d’étudier la demande du changement de nom de l’U de M, dans une lettre.

Les Municipalités de Shippagan et de Caraquet se sont prononcées pour une modification de l’appellation de l’établissement au début du mois d’avril et au mois de mars.

Stratégie de l’U de M

Le recteur de l’U de M, Denis Prud’homme indiquera la décision du Conseil de l’Université samedi, après la fin de sa réunion.

«Conformément à notre nouvelle Stratégie 2023–2028 et dans le respect de notre vision, de notre mission et de nos valeurs; notre institution est à l’écoute de sa communauté et engagée dans la transformation de la société. L’analyse de cette proposition s’inscrit dans les orientations que nous avons établies», a-t-il déclaré en mars.

C’était un changement de discours. Le recteur a affirmé en février qu’une modification du nom de l’U de M n’était pas une priorité et qu’il souhaitait se concentrer sur la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie.

L’une des actions prioritaires doit être, par exemple, l’adoption et la mise en œuvre d’un plan d’action climatique visant la carboneutralité de l’institution d’ici 2040.

«Au sujet de la possibilité que le débat sur la nomenclature puisse retarder l’atteinte des objectifs : oui, mais il est prématuré d’évaluer les impacts d’un exercice de cette importance. Par respect pour le processus, nous allons d’abord laisser le Conseil de l’Université se prononcer», note le service de communication de l’établissement dans un courriel.

M. Prud’homme s’est montré plus ouvert à un possible changement de nom de l’U de M en mars, interrogé lors d’une réunion du Comité spécial sur les universités publiques à l’Assemblée législative. Il a dit qu’il revenait à la communauté de montrer que cet enjeu était dans l’angle mort de son institution.

Le sujet est loin de faire consensus. Estimant représenter une majorité silencieuse, plusieurs Acadiens influents – dont l’ancien juge de la Cour suprême Michel Bastarache, le professeur Donald Savoie et l’ancienne ministre Aldéa Landry – se sont opposés au changement de nom de l’U de M.

L’ancien premier ministre, Bernard Lord, s’est aussi prononcé en faveur du maintien du nom de l’Université.