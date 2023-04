Parcs Canada tente d’effacer l’héritage de Jackie Vautour, selon Zachary Richard

Un admirateur de longue date de Jackie Vautour, le chanteur Zachary Richard, estime que Parcs Canada tente d’effacer l’héritage du combat de la famille Vautour.

Zachary Richard a rencontré Jackie Vautour dans les années 1970 lors de sa première visite en Acadie.

Joint par l’Acadie Nouvelle, le chanteur louisianais dit avoir été marqué par la force de caractère du célèbre militant acadien, une rencontre qui a donné naissance à La Ballade de Jackie Vautour.

«J’ai été séduit par le personnage et son histoire de résistance, se souvient M. Richard. Jackie a résisté à cette injustice commise contre les 250 familles expropriées à Kouchibouguac.»

Encore aujourd’hui, il dit être secoué par la manière insidieuse dont les gouvernements ont procédé lors de la création du parc.

«Des gens sont arrivés de Fredericton pour négocier avec des gens pas très expérimentés dans des questions légales ou autres, on a fait des contrats à l’endos de paquets de cigarettes. On a mis des gens devant des faits accomplis et on les a terrorisés en disant que s’ils ne partaient pas, ils allaient tout perdre. Je pense que les gens ont eu la trouille, à part Jackie», dit-il avec admiration.

Effacer l’histoire?

D’après l’auteur-compositeur, qui a aussi participé au documentaire Kouchibouguac, l’histoire de Jackie Vautour, l’opération menée mardi par Parcs Canada n’est rien de moins qu’une tentative visant à faire oublier le combat de la famille Vautour.

«Je m’y attendais, c’était une question de temps avant que le rouleau compresseur du gouvernement passe sur la famille et efface toute trace de leur présence, peste M. Richard. Je déplore cette situation, je trouve que c’est empiler les injustices les unes sur les autres. Ils attendaient le moment de la mort de Jackie pour le faire.»

Plutôt que de tenter d’effacer les traces de la présence de Jackie Vautour, un homme qui avait le courage de ses convictions, M. Richard est d’avis que l’on devrait rendre hommage aux expropriés du parc.

«J’ai toujours rêvé qu’on installerait un genre de centre d’accueil dans le parc pour raconter cette histoire-là et éventuellement rendre hommage à Jackie Vautour. On aurait pu avec un peu de décence humaine rendre hommage à la souffrance subie par ces 250 familles.»

Mathieu Wade, un sociologue de l’Université de Moncton, dit être surpris par la manière dont Parcs Canada a procédé mardi.

«Le fait qu’on a rasé la maison, c’est un peu comme si l’histoire se répétait, comme si on n’avait pas tiré de leçons. Il aurait peut-être été intéressant de la conserver parce que ça fait partie de l’histoire du parc. C’est un peu comme si on rasait une lutte collective, une mémoire culturelle et humaine des lieux», analyse le sociologue.

Parcs Canada n’a pas répondu aux questions de l’Acadie Nouvelle visant à savoir si on compte rendre hommage à l’héritage de Jackie Vautour et de sa famille.

Dans un communiqué publié mardi, Parcs Canada indique que «les familles et les communautés de ce qui est maintenant le parc national Kouchibouguac demeurent un élément important de l’histoire de cette région du Canada.»

Dans un document d’information, Parcs Canada ajoute qu’un plan directeur a été mis en place en 2021 afin de «faire contribuer les anciens résidents du parc national Kouchibouguac et leurs descendants à la commémoration de l’histoire du parc et des anciens villages.»

«Pour atteindre ce but, le parc établira un comité consultatif composé d’anciens résidents du parc pour conseiller la direction du parc sur la mise en valeur de l’histoire des anciens villages», peut-on lire dans le document.