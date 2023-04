Péninsule: un présumé voleur accusé d’avoir attaqué un policier

Un homme de 49 ans de Leech, au Nouveau‑Brunswick, a été arrêté pour un vol commis dans un commerce et pour avoir fui la police, à Brantville, près de Tracadie.

Le jeudi 6 avril, vers 15h45, des agents du Détachement de Neguac de la GRC se sont rendus dans un commerce de Brantville, où de l’essence et de l’alcool avaient été volés. La même personne aurait également volé un ensemble de quatre roues et des pneus d’un commerce, à Pointe-des-Robichaud.

Au fil de son enquête subséquente, la police a identifié le suspect comme étant un homme de 49 ans originaire de Leech, qui faisait l’objet de trois mandats d’arrestation non exécutés pour des incidents non liés à cette affaire.

Un peu plus tard le 6 avril, la police a trouvé l’homme de 49 ans dans un véhicule, près du pont de Tabusintac. L’homme s’est alors enfui à très grande vitesse. Il a plus tard été retrouvé à Esgenoopetitj, où il a abandonné son véhicule et s’est enfui à pied.

Vers 19h10 cette même soirée, après être sorti d’un secteur boisé près de la rue Barlow, à Esgenoopetitj, l’homme a été pourchassé par la police, à pied. Les policiers ont réussi à appréhender l’homme, qui a résisté. Il a été amené au détachement, où il a attaqué un policier en sortant de la voiture de police.

Le lendemain, Rénald Rousselle a comparu en cour provinciale à Bathurst par téléphone et il a été remis en détention en vertu des mandats d’arrestation qui avaient été lancés contre lui.

Mardi en cour provinciale à Bathurst et à Miramichi Rénald Rousselle a été accusé de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur, refus de se conformer aux demandes d’un agent de la paix, omission d’arrêter pour la police, conduite pendant la suspension du permis, résistance à un agent de la paix et voies de fait sur un policier.

Il demeure en détention et doit comparaître en cour provinciale à Bathurst le 24 avril.