Saisie de drogues et d’armes à Moncton: un homme et une femme arrêtés

Une femme de 39 ans et un homme de 35 ans, les deux de Moncton, ont été arrêtés dans le cadre d’une enquête sur le trafic de drogue dans la localité.

En février, le Groupe provincial de réduction de la criminalité (GPRC) de la GRC au Nouveau‑Brunswick a entrepris une enquête sur le trafic de drogue dans la région de Moncton.

Le jeudi 6 avril, le GPRC a exécuté un mandat de perquisition à une résidence du chemin Mill, à Moncton. Une femme de 39 ans et un homme de 35 ans ont été arrêtés sur les lieux. Une deuxième femme a aussi été arrêtée sur les lieux, en lien avec une autre affaire. Celle-ci a été libérée par la suite.

Plus tard dans la journée, la police a exécuté un deuxième mandat de perquisition dans le cadre de l’enquête, cette fois à une résidence du chemin Salisbury. Lors des perquisitions, la police dit avoir saisi une importante quantité de substances qui serait de la méthamphétamine en cristaux, de la cocaïne, de la psilocybine (champignons magiques) et de la MDMA, ainsi que de l’argent comptant et des objets associés au trafic de drogue.

La police soutient aussi avoir saisi une arme à feu à autorisation restreinte qui était chargée et quatre armes prohibées, dont une arme à impulsion artisanale.

Le vendredi 7 avril, Stephanie Albert et Andrew Griffiths ont comparu en cour provinciale à Moncton par téléphone. Ils ont été accusés de possession de méthamphétamine dans le but d’en faire le trafic.

Mardi, de nouvelles accusations ont été portées contre Stephanie Albert et Andrew Griffiths, soit possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic, possession de méthamphétamine en cristaux dans le but d’en faire le trafic, possession non autorisée d’une arme à feu, possession d’une arme à feu à autorisation restreinte avec des munitions, sans avoir de permis, possession d’une arme dans un dessein dangereux, entreposage négligeant d’une arme à feu et possession d’une arme à feu sachant que sa possession est non autorisée.

Les deux accusés demeurent en détention et comparaîtront de nouveau en cour mardi.