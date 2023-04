Serge Brideau, un premier véritable test pour la chef libérale Susan Holt

Les yeux seront rivés sur la circonscription provinciale de Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore lors de la soirée électorale du 24 avril, alors que la chef libérale Susan Holt tentera d’obtenir son billet pour l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.

Il s’agira d’un premier véritable test politique depuis que cette dernière a pris la direction du Parti libéral en août 2022.

Serge Brideau, le chanteur de la populaire formation musicale Les Hôtesses d’Hilaire et Alex White, le chef intérimaire du NPD du Nouveau-Brunswick, aspirent eux aussi à succéder au député Denis Landry qui a représenté la circonscription depuis sa création en 2014.

Susan Holt qualifie de «chaleureux» l’accueil que lui réservent les électeurs du comté qui est sans représentant à Fredericton depuis l’automne dernier.

«C’est clair que les gens sont fatigués de l’actuel gouvernement et veulent un député qui va représenter avec respect les gens du nord du Nouveau-Brunswick», a affirmé la chef libérale, qui multiplie le porte à porte et les apparitions publiques depuis sa nomination en tant que candidate.

À l’instar des autres candidats qui convoitent l’un des trois sièges de député en jeu lors de l’élection partielle du 24 avril, la chef libérale a indiqué que bon nombre de conversations s’articulent autour des soins de santé.

«Je remarque que c’est un sujet qui déçoit les électeurs, dont plusieurs sont sans médecin de famille ou ont difficilement accès à des soins à l’hôpital ou dans une clinique médicale. Les gens veulent que les problèmes en santé soient réglés de façon claire et rapide», a indiqué Susan Holt.

En tant que députée, celle-ci dit également vouloir s’attarder aux questions touchant les terrains de l’ancienne papetière Smurfit Stone, l’accès à des garderies pour les familles et à des routes en meilleur état.

Serge Brideau, le coloré chanteur du groupe Les Hôtesses d’Hilaire, entend jouer les trouble-fêtes et barrer le chemin de la chef libérale.

Le candidat du Parti vert dit vivre une expérience politique passionnante à travers de nombreuses conversations et rencontres avec des électeurs.

«L’augmentation du coût de la vie, des tarifs d’Énergie NB et de l’impôt foncier semble inquiéter beaucoup de gens», a souligné celui qui est reconnu pour son franc-parler.

L’artiste acadien défend d’ailleurs l’idée de son parti qui souhaite le déclenchement d’une commission d’enquête publique sur la gestion des tarifs préférentiels pour l’électricité qui profite à certaines entreprises.

Serge Brideau va plus loin et préconise un système de gratuité scolaire dans des domaines névralgiques comme la santé et l’éducation où il y a selon lui un besoin criant de personnel.

«Ce ne sont pas des promesses en l’air, mais bien des mesures concrètes et cohérentes. Les gens ne veulent plus de petites phrases bien placées dans une élection et de changements cosmétiques.»

Le défi d’affronter la chef libérale Susan Holt emballe Serge Brideau.

«Mme Holt représente tout ce qu’il y a dans les vieux partis traditionnels et dans les mauvaises décisions politiques des libéraux et des conservateurs.»

Le chef du NPD du Nouveau-Brunswick, Alex White, est également impliqué dans cette course électorale qui se déroule dans Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore.

Lui aussi a raconté que la hausse du coût de la vie et les questions qui touchent la santé semblent énormément préoccuper les électeurs.

Le Parti progressiste-conservateur ne présente pas de candidat dans la circonscription de Bathurst-Est–Nepisiguit–Saint-Isidore afin de faciliter l’entrée à l’Assemblée législative de la chef libérale Susan Holt.

Lors de l’élection générale de septembre 2020, le candidat libéral Denis Landry avait obtenu l’appui de 63% des électeurs et facilement défait sa principale opposante du Parti progressiste-conservateur.