Un jeune combattant du cancer rencontre son idole: Johnny Gaudreau

Ce n’est pas donné à tous d’avoir la chance de rencontrer son idole. Cette occasion s’est toutefois présentée mercredi à Alexandre Maltais de Campbellton alors qu’il a pu s’entretenir en personne avec son hockeyeur favori, Johnny Gaudreau.

La semaine est remplie de premières pour Alexandre… Premier voyage aux États-Unis… Première fois comme spectateur d’un match de la LNH… Et surtout, première rencontre en personne avec son idole, Johnny «Hockey» lui-même.

Alexandre a toujours été passionné par le hockey, un sport qu’il pratiquait depuis sa plus tendre enfance jusqu’en 2020.

En plein cœur de la pandémie de COVID-19, Alexandre a en effet appris une bien mauvaise nouvelle, c’est-à-dire la découverte de deux tumeurs cancéreuses au cerveau.

Les mois qui ont suivi ont été pénibles pour le jeune homme qui a dû suivre un protocole de traitement intensif à l’hôpital IWK d’Halifax.

Durant ses traitements, Jérémie a soumis son nom à la fondation Rêve d’enfants (Make-a-Wish). Son rêve: rencontrer son joueur favori, Johnny Gaudreau, qui évoluait alors avec la formation des Flames de Calgary.

Sa demande lui avait été accordée, mais la rencontre n’a jamais eu lieu en raison de la pandémie de la COVID-19.

Entre-temps, grâce à des contacts de la famille, un appel vidéo-conférence a tout de même pu être organisé alors qu’Alexandre était en traitement à IWK. Il avait même obtenu un chandail autographié de l’athlète.

Mais voilà, en décembre dernier, la famille a reçu un appel inattendu de la fondation Rêve d’enfants.

«On nous a dit de préparer nos passeports, parce que son rêve allait finalement se réaliser. Il allait s’envoler pour Columbus afin de rencontrer Johnny et d’assister à un match des Blue Jackets», raconte Mélissa Power, la mère d’Alexandre.

Le jeune homme a pris l’avion mardi en direction de Columbus en compagnie de ses parents, Mélissa et Jérémie (Maltais).

Mercredi, il a assisté à une pratique de l’équipe et a pu enfin rencontrer son idole en personne. L’ailier gauche des Blue Jackets lui a fait visiter le vestiaire de l’équipe en plus de lui concocter un smoothie.

«On a même eu l’occasion de rencontre sa femme et son petit bébé», relate Mme Power, avouant vivre des moments particulièrement intenses au niveau des émotions.

«Voir mon garçon vivre son rêve, c’est très émouvant. Il y a deux ans, on n’aurait pas pensé être ici avec les nouvelles qu’on avait. On est vraiment content», exprime-t-elle avec émotion.

Du côté d’Alexandre, c’est littéralement un rêve qui devient réalité.

«C’est le genre d’expérience qui arrive une fois dans une vie. Par moment, je me demande même si c’est réel», confiait le jeune homme au journal jeudi matin tout juste avant de reprendre la route pour l’aréna afin d’assister à une seconde pratique de l’équipe.

En plus de rencontrer son Johnny Gaudreau, Alexandre Maltais assistera à une partie des Blue Jackets de Columbus. – Gracieuseté Alexandre Maltais à l’intérieur de l’amphithéâtre des Blue Jackets de Columbus. – Gracieuseté Alexandre Maltais a pu réaliser son rêve mercredi, c’est-à-dire rencontrer son idole, le hockeyeur Johnny Gaudreau des Blue Jackets de Columbus. – Gracieuseté

Pourquoi Johnny Gaudreau plus qu’un autre joueur?

«Je l’ai toujours aimé. Il est plus petit que la moyenne des joueurs et, à cause de cela, on l’a souvent sous-estimé. Mais il a fait mentir tout le monde avec son talent, avec ses mains, il a fait sa place dans la ligue. Je l’ai toujours admiré pour ça et, quelque part, j’imagine qu’il me fait un peu penser à moi, car lorsque je jouais, je n’étais pas très grand non plus», explique Alexandre.

Celui-ci ne regrette d’ailleurs pas le choix de Johnny Gaudreau comme idole. Après avoir discuté avec lui, il dit l’admirer encore davantage.

Aujourd’hui, le jeune homme âgé de 17 ans va beaucoup mieux. En fait, il est en rémission de son cancer. Des tests de suivi effectués la semaine dernière sont d’ailleurs des plus encourageants.

«C’est certain qu’on a des hauts et des bas, car sa santé est toujours fragile en raison des traitements qu’il a reçus. On est toujours un peu craintif quand vient le temps des tests également, mais quand on a de bonnes nouvelles comme ça – et une expérience comme l’on vit aujourd’hui – on prend tout!», indique Mme Power.

Bien qu’il ait manqué pratiquement une année et demie d’école en raison de sa maladie et des traitements qui y sont liés, Alexandre a réussi à rattraper le temps perdu si bien qu’il obtiendra son diplôme cet été de la Polyvalente Roland-Pépin. Celui-ci vise maintenant des études postsecondaires en informatique et programmation. Il compte également bien rejouer au hockey. «Je suis remonté sur mes patins deux fois cet hiver. Je n’ai pas trop perdu mon coup de patin, mais je dois encore m’aider d’une chaise pour conserver mon équilibre. Mais ça va revenir!», dit-il.