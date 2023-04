Un repas magique, comme à bord du Titanic

Le 14 avril 1912, le paquebot Titanic voguait allègrement sur les flots l’Atlantique Nord en direction de New York. Personne à bord ne se doutait qu’il n’arriverait jamais à destination.

Dans la vaste salle à manger du pont de première classe, plusieurs centaines de riches passagers se préparaient à savourer ce qui allait être le dernier repas servi à bord.

Et pas n’importe quel repas, mais un somptueux menu de 12 services. Tous les convives avaient revêtu leurs plus beaux atours, tout comme les membres du personnel. Des musiciens offraient une toile de fond agréable pour cette soirée qui allait être mémorable.

Cette scène coulée dans l’histoire s’est répétée dans ses moindres détails, mercredi soir, à Dieppe.

Le restaurant Atelier Tony a accueilli 47 invités d’un peu partout à travers le Nouveau-Brunswick pour le premier d’une série de quatre soirées à bord du Titanic.

Claude et Ginette Savoie ont dépensé plus de 1000$ pour se préparer à cet événement unique, que ce soit dans la location de costumes de l’époque, du transport, de l’hôtel et du repas.

Mais 38 ans après leur souper de noce, le couple de Tracadie n’allait pas rater une aussi belle chance de recréer ce moment magique.

«On ne voulait pas manquer cette belle occasion. On parle quand même du dernier repas servi à bord du Titanic en première classe. C’est quelque chose qui nous intéressait beaucoup», explique celui qui est semi-retraité.

«Dès que j’ai vu ça dans l’Acadie Nouvelle, on a fait les réservations. Pour nous, ce sera une soirée qu’on n’oubliera jamais.»

Comme beaucoup de monde, il connaît évidemment la tragique histoire du Titanic par cœur.

«J’ai hâte de goûter les huîtres Rockefeller et le canard. Mais je pense que tout sera délicieux!»

Son épouse Ginette ressemblait à une belle de cette époque avec sa robe somptueuse.

«Je voulais vivre cette expérience-là.Je ne connais pas grand-chose qu’il y a sur le menu. Je ne mange pas d’huîtres, mais ce soir, je vais goûter à tout. Chez nous, c’est juste du bœuf. Là, je vais manger des bébelles de mer!», affirme-t-elle en riant.

Valérie Chaloux était là avec son mari Frédéric.

«Nous sommes ici parce que c’est quelque chose d’unique. Je pense que je suis une plus grande admiratrice du restaurant que du Titanic. C’est un grand bonheur de reproduire l’expérience que les gens ont vécue pendant ce souper», précise-t-elle.

Le gérant de soir et sommelier Marc Brunet, parlait d’une belle réussite.

«Tout le monde est prêt. Tous les employés sont habillés avec de beaux habits. Ce qu’il y a de magnifique, c’est que la majorité des gens sont habillés en costumes d’époque. C’est incroyable», avance-t-il.

«On a voulu honorer le menu et le reproduire fidèlement. On n’a pas vraiment eu de gros défis, à part peut-être d’avoir des huîtres fraîches.»

Les trois autres soupers à l’Atelier Tony auront lieu jeudi, vendredi et samedi.

Ils affichent tous complet, avec une liste d’attente qui compte plus de 100 noms.