Bientôt un peu de la chaleur cubaine à Dalhousie

Artiste d’origine cubaine installée à Dalhousie depuis trois ans, Dee Hernandez s’est donné comme mission de convertir les citoyens du nord du Nouveau-Brunswick aux rythmes chauds et entraînants de la culture latine.

Cette mission prendra forme cet été avec la création du Havana Lounge, une scène destinée à mettre à l’avant-plan la musique et la danse latine en plus de servir de vitrine supplémentaire aux artistes de la région. Tout ça dans un environnement évoquant la chaleur et l’esprit des Antilles.

De plus en plus reconnue sur la scène musicale du Nouveau-Brunswick (elle est en nomination au gala de la musique de la Côte-Est, catégorie Enregistrement R&B/soul de l’année), Dee Hernandez travaille sur ce projet depuis quelques mois maintenant. À l’aise à chanter devant les foules, elle avoue sans pudeur que cette nouvelle aventure l’angoisse plus que de monter sur scène.

Tranquillement, le commerce prend forme à l’intérieur d’un ancien restaurant de la rue William. Sans se compromettre sur une date – en raison de ses nombreux engagements musicaux à venir -, elle souhaite pouvoir en ouvrir les portes d’ici d’août, idéalement à temps pour le Festival Bon Ami.

«Je connais beaucoup de Canadiens qui adorent Cuba et qui y vont régulièrement, plusieurs fois par année même. Je me suis mis à imaginer ce que ce serait si je pouvais canaliser cet amour pour mon pays natal et, pendant un instant, transporter le public à La Havane. C’est ça que je veux faire ici, recréer l’esprit de Cuba, mais tout en conservant l’essence de ce que nous avons à Dalhousie, en intégrant la culture locale.»

Le partage et la découverte… Les deux vont de pair selon la promotrice du projet. Musicienne et chanteuse, Dee Hernandez souhaite en effet faire découvrir un registre différent à la communauté du Restigouche, soit des artistes latins des Maritimes, du Canada et même d’ailleurs.

«Il y a beaucoup d’artistes qui doivent attendre certains événements multiculturels pour monter sur scène. Moi, je veux les accueillir en permanence, non pas attendre qu’il y ait un événement pour qu’on s’intéresse à eux. J’aimerais aussi en inviter directement de Cuba, de Colombie, ou n’importe quels autres pays latins», souligne-t-elle, notant qu’un peu de diversité ne fera pas de tort à la région.

«Par mon expérience, je peux dire que les gens du Restigouche sont très ouverts d’esprits et qu’ils ont soif de découvertes. Reste qu’ici, il y a effectivement un manque au niveau des endroits où expérimenter les autres cultures», pointe-t-elle.

«Chaque jour était un combat»

Plus qu’un endroit où elle pourrait mettre à l’avant son propre art, Dee Hernandez désire que le Havana Lounge devienne un véritable espace de création où les plus jeunes pourront apprendre par le biais d’ateliers la musique, le chant, ou encore la danse.

«C’est très important pour moi qu’il y ait cet aspect de la jeunesse, car on m’a donné cette chance plus jeune lorsque je suis arrivée ici. Je veux pouvoir redonner cela, passer un savoir», souligne-t-elle.

Il faut dire en effet que le parcours de l’artiste est peu orthodoxe. Habitant la partie la plus rurale de La Havane, elle a immigré au Canada il y a 24 ans. Elle n’était alors âgée que de 15 ans lorsqu’elle a évoqué le statut de réfugié. Sa présence au Canada fait suite à un échange étudiant en musique, car malgré son jeune âge, celle-ci s’était déjà spécialisée en jazz.

«La vie à Cuba est très différente d’ici, beaucoup plus difficile. La pauvreté, l’absence de libertés, la peur… Chaque jour était un combat et non une célébration. J’ai exhorté ma famille à me laisser le droit de rester au Canada, à ne pas demander mon extradition», raconte-t-elle. Un choix difficile, mais qu’elle ne regrette pas.

Aujourd’hui, elle a d’ailleurs convaincu sa mère de la rejoindre afin qu’elle ait, elle aussi, une vie plus paisible.

Après avoir habité à Saint-Jean puis à Toronto, elle a accepté – en pleine crise de la COVID-19 – l’offre de son mari de s’installer à Dalhousie, ville natale de ce dernier.

«J’ai toujours été comme ça, je suis mon instinct. Et quelque part, quand je suis arrivée ici la première fois et que j’ai vu la mer, ça m’a rappelé mon enfance. Je me suis sentie à la maison», raconte l’artiste qui confie que cette petite ville l’a transformée.

«Dans les plus grands centres, c’est vrai, la vie est plus folle, plus vibrante. Mais ici, j’ai davantage l’occasion de me déconnecter, d’être plus créative», dit-elle, voulant aujourd’hui apporter un peu de la chaleur de Cuba à la ville portuaire.

En principe, le Havana Lounge est la première phase de son projet. Celle-ci voudrait en effet aller encore un brin plus loin dans un avenir proche, soit y incorporer un café cubain… une autre spécialité prisée de ce pays.