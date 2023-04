Dieppe: quatre candidats dans la course

Quatre candidats se font compétition pour l’élection partielle dans la circonscription de Dieppe, qui aura lieu le lundi 24 avril. Les mêmes enjeux sont évoqués par plusieurs candidats: l’accès aux soins de santé, au logement et aux places en garderie.

Dean Léonard a obtenu la nomination du Parti progressiste-conservateur. Anciennement entrepreneur dans le domaine de la sécurité à domicile, il est maintenant propriétaire de duplex et de quelques autres logements.

Il dit vouloir aider à la croissance de la région de Dieppe, qui est déjà bien entamée.

Il affirme que cette croissance apporte aussi son lot de défis, et il aimerait s’attaquer au dossier du logement abordable.

«On oublie souvent le monde qui ont moins de besoins, qui ont moins de possibilités de vivre à Dieppe vu le coût de la vie. Ce sont des choses qui nous préoccupent énormément. Il faut avoir quelque chose qui aide au moins le monde qui ont de la misère à suivre l’inflation, les coûts qui augmentent au niveau du logement et de la nourriture.»

Dean Léonard veut aussi l’équité salariale entre des emplois de valeur égale entre hommes et femmes.

Il existe déjà une loi sur l’équité salariale dans le secteur public au N.-B., mais Dean Léonard aimerait la voir dans le secteur privé également. «Je la voudrais partout, moi.»

Notons que le chef du parti, Blaine Higgs, a déjà écarté l’idée d’une loi pour garantir cette équité dans le secteur privé. Il voulait éviter d’imposer davantage d’obligations aux entreprises de la province.

L’ancien député de Dieppe, Roger Melanson, a quitté la vie politique pour travailler dans le secteur privé en octobre. Lors de la dernière élection en 2020, il avait obtenu 60% du vote.

Les libéraux ont choisi l’ancien PDG de Services de santé Medavie NB, Richard Losier, comme candidat dans cette circonscription.

«Ça fait trois mois que je parle à beaucoup de gens dans la communauté, dit le candidat. Pour les jeunes familles, on doit s’attaquer au manque d’espace dans les garderies. Le système scolaire est étiré au maximum, il manque d’espace dans les salles de classe dans les écoles.»

Il affirme que les aînés ont également besoin de plus d’appui à domicile.

Il énonce aussi le coût de la vie, l’état du système de santé et l’environnement comme thème qui ressort souvent dans ses conversations avec des électeurs. Selon lui, le coût de la vie et la santé sont les enjeux prioritaires, et il veut assurer l’accès au système de santé en temps opportun.

«Ces éléments-là, je trouve qu’ils ont été abandonnés provincialement, parce qu’on s’est concentrés sur les surplus et l’aspect budgétaire au lieu de s’occuper de la population. C’est pour cette raison-là que je veux me lancer en politique et essayer de faire une différence.»

Chantal Landry, une enseignante au NBCC de Moncton, affirme qu’elle a passé sa carrière dans des organismes à but non lucratif. Elle dit vouloir devenir députée pour continuer à servir les gens. Elle est candidate du Parti vert dans Dieppe.

Le coût de la vie et l’accès aux soins de santé sont parmi les préoccupations des électeurs que la candidate a rencontrés.

«Les gens parlent du système de santé, il y a des frustrations: pas assez d’employés, pas assez de médecins de famille, l’attente pour avoir un médecin de famille ou se faire voir par un spécialiste…»

D’après elle, l’enjeu du logement est aussi prioritaire.

«C’est sûr que le logement abordable est prioritaire, mais il faut regarder à tous les enjeux, du logement public jusqu’à ce que les gens deviennent propriétaires. C’est incroyable comme c’est important.»

Mme Landry affirme aussi que les jeunes familles de Dieppe désirent plus de places abordables en garderie.

«C’est extrêmement important que les gens aient accès à des garderies. Il n’y en a pas assez, et le gouvernement pourrait avoir un impact là-dessus.»

Cyprien Okana est candidat du NPD à Dieppe. Il affirme lui aussi qu’il veut se lancer en politique pour servir sa communauté.

«[Je suis] arrivé comme étudiant international, j’ai énormément reçu de la communauté, et c’est peut-être ma façon de les remercier pour tout ce qu’ils m’ont offert», dit le consultant en marketing.

D’après ses conversations avec des électeurs, il affirme que de plus en plus de gens ont de la difficulté à subvenir à leurs propres besoins et à trouver un logement qui répond à leur budget.

«Les préoccupations que certains m’ont mentionnées, c’est surtout en rapport avec le prix de l’épicerie, comme quoi tout devient très cher et c’est extrêmement difficile de nourrir les familles. Il y a aussi le problème du logement.»

Il estime aussi qu’une plus grande collaboration entre partis politiques à l’Assemblée législative pourrait réduire le cynisme de la population envers les politiciens.

«Je voudrais peut-être amener les gens à comprendre que si nous sommes ici, c’est parce que les gens nous ont fait confiance et qu’à un certain moment il faudra peut-être qu’on abandonne les lignes de parti pour répondre aux besoins de cette population.»