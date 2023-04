Kris Austin écarte l’idée de remplacer la GRC par une police provinciale

Le ministre de la Sécurité publique, Kris Austin, élimine la possibilité de créer une force policière provinciale pour remplacer la GRC. Ce projet serait trop coûteux pour le gouvernement provincial, selon lui.

En novembre, il avait exprimé que la province évaluait toujours ses options par rapport à un possible remplacement de la GRC.

«On sait que le maintien de l’ordre est un problème dans la province, c’est quelque chose d’autre qu’on entend, tout comme l’augmentation du crime qu’on constate», avait-il affirmé.

Lors d’une réunion du Comité permanent des prévisions et de la politique budgétaires, jeudi, il a toutefois écarté cette possibilité.

Le ministre a expliqué au député libéral Jacques LeBlanc que le budget de son ministère, qui contient 52 millions $ de plus que celui de l’an dernier, n’a pas d’argent pour ce genre de changement.

«Je sais qu’il y a eu beaucoup de discussions ces dernières années. […] Je voulais en savoir plus, et maintenant j’en sais plus. Une force policière provinciale ne serait pas réalisable, simplement à cause du coût et du temps qu’il faudrait pour mettre sur pied une telle division.»

Le ministre affirme qu’il est au courant que l’augmentation du coût des services de police représente un problème pour les municipalités.

«Ce n’est pas un secret que le coût de la police a augmenté.»

Il dit toutefois que ce n’est pas du ressort de la province, puisque la renégociation du contrat de la GRC se déroule entre le gouvernement fédéral et la GRC elle-même.

Une prison 30% plus chère que prévu

Le coût de construction de la nouvelle prison à Fredericton a bondi de 30% en raison de l’inflation, selon le ministre Austin.

Jacques LeBlanc a interrogé le ministre sur le coût du projet d’infrastructure, en rappelant que la construction du centre correctionnel régional du Sud-Est a coûté 45 millions $, beaucoup plus que la somme de 32 millions $ prévue par le ministère pour mettre sur pied celui de Fredericton.

Kris Austin lui a répondu que le centre correctionnel du Sud-Est peut compter 180 détenus, alors que celle de Fredericton n’en contiendra que 100.

«Le 30 millions $, lorsqu’on l’ajuste pour l’inflation, ce sera environ 42 millions $ pour la construction du plus petit complexe à Fredericton», a aussi ajouté le ministre.

Il explique que le coût des matériaux de construction et de la main-d’œuvre a augmenté.

«Quand on parle de l’inflation, le gouvernement n’est pas à l’abri de cela.»

La députée Megan Mitton a affirmé que le ministre n’a pas clairement démontré le besoin de construire une nouvelle prison. Elle lui a demandé de remettre des données à l’appui au comité.

Kris Austin lui a répondu que le crime augmente au N.-B. et qu’il n’est pas fier de construire une nouvelle prison, mais que c’est «une nécessité de la société».