La Blizzardmanie renaît au Madawaska

Le retour du Blizzard d’Edmundston en finale de la Ligue de hockey junior des Maritimes (LHM) engendre un grand engouement au Madawaska.

Le Blizzard n’avait pas participé à une finale de la LHM depuis sa saison inaugurale en 2017-2018. L’équipe avait remporté les grands honneurs face aux Mariners de Yarmouth, la formation avec qui elle croisera incidemment le fer dès dimanche.

La présence en finale des deux meilleures équipes de la ligue en saison régulière a de grandes répercussions sur l’intérêt des gens de la région. Selon l’organisation du Blizzard, les billets pour les rencontres des 20 et 21 avril, qui auront lieu au centre Jean-Daigle, sont en forte demande.

L’amphithéâtre communautaire d’Edmundston est habitué à accueillir de grandes foules lors des matchs du Blizzard.

Au cours du calendrier régulier 2022-2023, une seule partie a attiré moins de 2000 spectateurs, soit 1997 lors de la rencontre du 24 novembre opposant Edmundston aux Timberwolves de Miramichi. L’équipe a attiré, en moyenne, plus de 2200 personnes lors de la saison 2022-2023.

En éliminatoires, cette moyenne est passée à plus de 2300 personnes par partie. Le plus grand nombre de partisans a été atteint lors de la deuxième rencontre de la série opposant le Blizzard aux Western Capitals de Summerside, le 6 avril (2751).

Le président de la formation du Madawaska, André Lebel, est persuadé que les 2927 places disponibles au centre Jean-Daigle pour chacun des deux premiers matchs à Edmundston trouveront preneur.

Cela témoigne, selon lui, d’une passion pour le Blizzard qui est encore bien vivante au sein de la communauté.

«L’engouement est revenu. Les gens ont laissé la COVID-19 de côté. Ça nous avait “magané” un peu, mais avec tout ce qui s’est passé, les gens avaient besoin de ce que le Blizzard leur a offert cette année (…) On va donner tout ce que l’on peut pour leur donner un autre championnat.»

Malgré la COVID et la période d’adaptation de l’équipe en début de saison qui a engendré quelques séries de défaites, M. Lebel n’a jamais douté de la loyauté des partisans envers leur équipe.

«On a des gens qui aiment le hockey. C’est sûr qu’ils aiment voir une équipe gagnante, mais ils comprennent qu’ils ne peuvent pas nécessairement avoir une équipe qui ira jusqu’au bout chaque année. On sentait que les gens étaient prêts pour ce retour en finale et on espère qu’ils vont en profiter.»

«On aime dire que l’on forme une grande famille et ça part des joueurs jusqu’aux partisans, jeunes et moins jeunes.»

En plus d’encourager leur équipe au sein même de leur repère, plusieurs partisans se taperont plusieurs heures de route afin d’assister aux rencontres qui seront disputées en Nouvelle-Écosse.

«J’ai au moins une cinquantaine de personnes qui m’ont confirmé qu’ils allaient à Yarmouth. C’est quand même une dizaine d’heures de route, alors les gens sont là pour nous encourager», a confirmé M. Lebel.

Cet engouement pour le Blizzard génère aussi des ventes intéressantes de produits à l’effigie de l’équipe comme des maillots de hockey, chandails, tuques, casquettes, etc.

Le gestionnaire de la boutique Jessome’s La Source du sport, Alex Jessome, avoue qu’une stratégie en particulier – qui a été développée par l’organisation du Blizzard avant le début des séries éliminatoires – a contribué à hausser les ventes.

«L’équipe a invité les gens à porter du blanc durant les matchs, alors beaucoup de gens ont embarqué et on a dû commander pas mal d’articles blancs.»

Pour le maire Éric Marquis, il existe encore un grand sentiment de fierté à Edmundston comme dans les régions environnantes.

«Quand tu te promènes dans le centre Jean-Daigle, tu vois des gens avec des chandails blancs et des casquettes blanches. Tu vois les enfants aller chercher les petits toutous de Chinook, la mascotte de l’équipe (…) Ce sentiment de fierté dans la communauté est palpable actuellement.»

Selon M. Marquis, les gens professent une grande part de leur amour du Blizzard sur les réseaux sociaux. Bien des conversations de bureau tournent aussi autour du parcours de la formation.

«Même nous, au niveau du conseil municipal, c’est un sujet de discussion que l’on a régulièrement. On essaie de ne pas avoir de réunion lorsqu’il y a un match du Blizzard!»

Le maire d’Edmundston a aussi lancé des fleurs à l’organisation du Blizzard qui, selon lui, s’est assurée de nourrir cette relation avec la population de la région au cours des cinq dernières années.

«Ces gens-là ne comptent pas les heures, mais ils s’assurent qu’il y a un bon spectacle sur la patinoire et on le voit année après année»

«On a eu une première année de rêve. Ensuite, ç’a été plus difficile et on a eu deux années de pandémie qui sont à oublier. Donc, de voir que le Blizzard est là et que les gens suivent encore leurs activités, ça vient démontrer que c’est une organisation qui est extrêmement solide et qui nous permet d’avoir ce spectacle.»