Les 50 ans de la triple couronne de Ron Turcotte soulignés à Grand-Sault

Le 50e anniversaire de la victoire de Ron Turcotte et du cheval Secretariat à la triple couronne américaine des courses de chevaux sera célébré prochainement à Grand-Sault.

Le jockey originaire de Drummond a tiré profit de la vitesse inégalée de Secretariat pour remporter, en 1973, les courses du Kentucky Derby, du Preakness Stakes et du Belmont Stakes. Secretariat est toujours le détenteur des trois temps records de la triple couronne.

En 16 ans de carrière, Ron Turcotte a obtenu plus de 3000 victoires. Sa carrière s’est terminée en 1978, après une chute de cheval qui l’a laissé paraplégique.

La Société historique de Grand-Sault a donc décidé de lui rendre hommage le 15 mai.

Selon la présidente de l’organisme, Madeleine Leclerc, c’est l’une de ses membres, Anne Savage Franey, qui a proposé d’organiser cet événement afin de souligner ce moment important de l’histoire sportive.

Pour la Société historique de Grand-Sault, le fait de souligner le travail de cette figure emblématique de l’histoire de la communauté allait de soi.

«Ron, c’est un petit gars de la place. Il est très connu, alors il fallait l’honorer (…) Ç’a été tout un exploit et Secretariat, c’était son cheval favori», a mentionné la présidente de la Société historique de Grand-Sault.

Une exposition relatant les exploits de Ron Turcotte sera aussi en montre au Musée historique de Grand-Sault.

«On avait déjà un présentoir avec des articles de Ron. Là, la famille nous a dit qu’elle allait soit nous donner ou prêter d’autres objets. D’habitude, on ne prend pas des items en prêt, mais on va faire une exception cette fois-ci», a expliqué Madeleine Leclerc.

Même si elle avait prévu organiser un événement pour souligner les 50 ans de l’exploit de Ron Turcotte, la Municipalité régionale de Grand-Sault organisera certaines activités au cours de la journée du 15 mai.

Selon la directrice du Service développement économique et marketing de la Municipalité, France Le Moignan, le documentaire Ron Turcotte, jockey légendaire, réalisé par le cinéaste, Phil Comeau, sera présenté en collaboration avec la collaboration de la Société culturelle Les Chutes.

La Municipalité souhaite aussi être en mesure de dévoiler les améliorations apportées au mur dédié au jockey qui se trouve dans l’enceinte du Centre Malobiannah.

«Il y a déjà un mur avec Ron Turcotte, mais on voulait revamper le mur en y ajoutant d’autres éléments. On est en train de travailler là-dessus, mais il existe un certain processus afin d’obtenir les droits pour certaines photos. On se croise les doigts pour que ça marche à temps pour le 15 mai, mais c’est possible que ce dévoilement se fasse un peu plus tard», a expliqué France Le Moignan.

Ron Turcotte sera aussi invité à signer le livre d’or de la nouvelle municipalité, ce qui ferait de lui la première personnalité du coin à le faire.

Même si rien n’a été confirmé, la Municipalité a aussi approché les écoles de la région afin qu’ils préparent quelque chose en lien avec le 50e anniversaire de la victoire de la triple couronne par Ron Turcotte et Secretariat.

«Il y a plein de choses en branle, mais on attend certaines confirmations.»

Pour ce qui est de l’activité de la Société historique de Grand-Sault, elle servira également de collecte de fonds pour l’organisme. Deux cents billets seront vendus au coût de 100$ chacun.

Ron Turcotte devrait se déplacer pour l’occasion. Les membres de la société historique recevront également la visite de Jocelyn Russel, une artiste qui a notamment réalisé une sculpture du jockey et de son cheval qui se trouve à Lexington, au Kentucky.

À la fin de l’hommage, on fera le tirage d’un modèle réduit de la sculpture réalisée par Mme Russell. L’objet vaut environ 7500$.

«Les billets sont dispendieux, mais quand tu apprends la valeur de sculpture, c’est quelque chose», a mentionné Mme Leclerc.