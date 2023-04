Nord-Ouest: un comité pour favoriser le développement sain des enfants

Des intervenants de différents milieux du Nord-Ouest se sont rassemblés afin de former un comité qui a comme mission d’assurer un développement sain chez les enfants et de prévenir de potentiels problèmes de santé mentale.

Pour les membres du Comité Action-Résilience, il est crucial d’agir dès la petite enfance, étant donné que plusieurs études démontrent que cette période est déterminante pour soutenir le développement du cerveau.

Selon le comité, «les expériences vécues chez le jeune enfant ont un impact sur son développement, et ce, durant toute sa vie».

«On dit que la période qui va de la grossesse aux premières années de vie, c’est celle où le cerveau subit le développement le plus rapide. Si l’enfant vit dans un environnement sain et sécuritaire, c’est sûr que ça va lui permettre de développer ses connexions neuronales», a indiqué Martine Michaud, l’une des membres du comité.

Par conséquent, Mme Michaud croit que cela permettra à l’enfant de développer sa résilience, d’avoir une meilleure santé mentale et une plus grande facilité à gérer ses émotions.

«Ça fait en sorte que nos petits enfants sont mieux guidés et entourés pour avoir une meilleure santé mentale en vieillissant.»

Comme la mission du comité en est surtout un de prévention, il s’adresse surtout aux enfants de huit ans et moins.

«On se lie beaucoup à l’attachement, le sain développement de l’enfant très tôt dans sa vie (…) On intervient en amont pour favoriser certains comportements», a ajouté Mme Michaud.

Le comité a d’abord vu le jour à la fin de l’année 2019, mais son développement a été retardé par la pandémie. Les activités ont été reprises à l’automne 2022, mais ce n’est qu’au début d’avril 2023 qu’il a officiellement été lancé.

Selon Debbie Smyth-Ringuette, une autre membre du comité, certains objectifs ont été ajustés en raison des effets de la COVID-19 sur la santé mentale des jeunes.

«Un thème comme la socialisation a été jugé pertinent, parce que nos petits enfants ont manqué de contacts humains pendant une certaine période.»

Avec la formation du groupe, l’idée, selon Martine Michaud, est d’impliquer davantage la communauté et non seulement les professionnels de la santé ou de la petite enfance.

«On se décloisonne dans le sens ou ce n’est pas seulement les intervenants qui œuvrent dans ce milieu qui devraient agir. Le développement sain d’un enfant, ça appartient à toute une communauté. On veut avoir des milieux favorables à la petite enfance.»

«On veut outiller nos familles, on veut leur donner des conseils qui vont nous permettre de nous diriger vers les familles élargies et toute la communauté.»

En décembre, lors d’une présentation réalisée auprès des membres du conseil d’éducation du District scolaire francophone du Nord-Ouest, des intervenants des services de soutien du DSFNO ont sonné l’alarme en soutenant que les cas de détresse émotionnelle étaient en augmentation dans les écoles de la région.

Au primaire on a remarqué une augmentation des comportements violents ou agressifs chez les enfants, en plus des symptômes de dépression et d’anxiété. Leur capacité à résoudre des conflits est aussi devenue plus difficile.

«Nos partenaires du district scolaire ou de la petite enfance en milieu scolaire nous mentionnent qu’il y a des troubles de comportement. Il y en a toujours eu et il y en a encore. Ils sont peut-être différents que par les années passées alors on doit s’adapter pour donner les bons outils aux familles et aux intervenants», a expliqué Martine Michaud.

Selon Debbie Smyth-Ringuette, en plus de la création d’une page Facebook, d’autres initiatives ont été mises en place, comme l’enregistrement de capsules radiophoniques qui abordent divers thèmes associés à la petite enfance, la distribution d’affiches et le partage de bibliosacs qui renferment des ressources abordant des sujets comme le temps d’écran, l’attachement et la gestion des émotions.