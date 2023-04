Plus d’une centaine d’auteurs attendus au Salon du livre d’Edmundston

Près de 120 auteurs sont attendus lors du prochain Salon du livre d’Edmundston qui aura lieu du 20 au 23 avril.

L’événement, qui en sera à une 38e présentation, se déroulera, comme d’habitude, à la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany.

Le public est invité à venir rencontrer une grande brochette d’auteurs, principalement du Nouveau-Brunswick et du Québec, et à faire le plein de livres.

«On a des auteurs comme Guylaine Guay, Martin Larocque et Richard Z. Sirois qui seront des nôtres. On a du monde de la région comme Sébastien Bérubé, Joanie Serré et Albert Roy, donc ce sera intéressant», a mentionné la directrice générale du Salon du livre d’Edmundston, Annie Lamoureux.

L’an dernier, le Salon du livre d’Edmundston avait permis de rejoindre environ 12 000 personnes. Cela comprend le nombre de visiteurs au salon et les diverses activités destinées aux enfants des écoles de la région.

Même si le comité organisateur ne s’est pas fixé d’attentes officielles en ce qui a trait à l’achalandage, il est évident qu’il aimerait obtenir des statistiques similaires, voire meilleures, qu’en 2022.

«On espère que les gens soient au rendez-vous. On souhaite sensiblement le même nombre de gens que l’année passée, mais on aimerait s’approcher des chiffres obtenus lors des années pré-pandémie (…) On s’attend à revenir autour des 15 000 personnes touchées. On aimerait ça en tout cas», a mentionné Mme Lamoureux.

Même s’il a bien servi les organisateurs du salon pendant la pandémie, le volet virtuel ne sera pas de retour cette année.

«La logistique est un peu plus compliquée (avec le mode virtuel) et on a repris notre ancienne formule», a expliqué Annie Lamoureux.

Du côté de la programmation, des activités populaires comme la Soirée de filles, la Soirée

littéraire et le Déjeuner littéraire seront également de retour.

«La scène principale permettra des rencontres privilégiées lors des causeries et des tables rondes qui seront présentées tout au long de la fin de semaine. Il faut aussi mentionner que nous avons pratiquement doublé l’offre habituelle de nos soirées littéraires afin de créer des événements mémorables pour les participants», a souligné Valérie Hachey, coprésidente du salon et responsable du volet Auteurs.

Pour les jeunes, plus de 100 ateliers scolaires seront offerts par plus de 30 auteurs dans toutes les écoles du District scolaire francophone Nord-Ouest les 19, 20 et 21 avril.

Parmi la vingtaine d’animations offertes aux familles pendant le Salon, il y aura notamment le Super quiz délirons avec Léon avec Annie Groovie, les ateliers scientifiques des Neurones atomiques et Création de personnages avec le caricaturiste Marc Beaudet. Féeli Tout, Roger Dubé et le théâtre de la petite valise, des habitués de l’événement, seront aussi de la partie.

L’autrice Cindy Roy profitera de l’occasion pour lancer son dernier livre de Féeli Tout, le 19 avril, à la bibliothèque Mgr-W.-J.-Conway d’Edmundston.

Parmi les nouveautés cette année, le comité organisateur a mis sur un pied un espace créatif à l’intérieur du salon afin d’offrir aux jeunes la possibilité d’explorer les métiers d’auteur et d’illustrateur.

Pendant la fin de semaine, des créateurs offriront des activités guidées, mais il sera aussi possible pour les enfants de s’y arrêter pendant toute la durée de l’événement pour relever les défis créatifs proposés.

«Ce sera un espace où ils pourront jouer avec les mots, les lettres (…) Des fois, ça peut donner la petite étincelle qui va les amener à vouloir en faire plus», a ajouté la directrice générale de l’événement.

La programmation complète est disponible sur le site Web du Salon du livre d’Edmundston au www.salon-livre.ca.

Le coût d’entrée est de 5$ par jour pour les adultes. L’entrée est gratuite pour les enfants et les étudiants. Des laissez-passer au coût de 7$ sont aussi disponibles.