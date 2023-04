Travaux majeurs dans le centre-ville: les automobilistes devront s’armer de patience à Tracadie

Les automobilistes de Tracadie sont-ils patients? Ils auront prochainement l’occasion de le prouver, car dès le mois prochain la machinerie occupera la rue Principale pour exécuter des travaux de voirie majeurs.

Mardi soir, le conseil municipal a en effet accepté la soumission de Foulem Construction ltée pour le projet «Infrastructure rue Principale, phase 2».

Les travaux, qui s’élèveront à 3,5 millions $, seront réalisés sur la rue Principale, dans la partie située entre le Tim Horton’s et l’intersection de la rue Albert, près de l’horloge municipale. Ils commenceront au début mai et devront être achevés à la fin du mois de septembre.

Les canalisations seront remplacées et la surface de la route sera refaite sur approximativement 435 mètres (1425 pieds), a indiqué Youssoupha Mbengue, le gestionnaire du service des communications de la municipalité, dans un courriel à l’Acadie Nouvelle, jeudi.

«Ce projet prévoit le renouvellement des canalisations d’égout sanitaire, d’égout pluvial et de distribution d’eau de la rue Principale. La rue sera reconstruite en entier selon un concept de transport actif», a écrit M. Mbengue.

«Les vieilles canalisations sont en très mauvais état et doivent être réparées pour régler les problèmes d’infiltration et éviter les bris annuels des conduites d’eau», a-t-il ajouté.

Mardi, le maire Denis Losier, dans sa réponse à une question du public, lors d’une réunion du conseil, avait laissé entendre que les bris d’aqueduc étaient fréquents dans la municipalité et que des travaux s’imposaient.

«La municipalité a des défis. Vous avez parlé de l’aréna et de la piscine; le système d’eau et d’égouts de la municipalité date de plus de 55 ans.»

À 3 551 145$, la soumission de la compagnie de Caraquet était la plus basse des trois propositions déposées. La contribution des gouvernements fédéral et provincial sera respectivement de 1 653 897$ et de 1 378 110$. La municipalité ajoutera pour sa part, au projet, une somme approchant le demi-million de dollars.

Ces travaux sont la continuité d’une première phase qui avait débuté en 2019 et qui fut complétée en 2020. Foulem Construction était également, dans ce cas-ci, l’entrepreneur retenu.

M. Mbengue a en outre rapporté que d’autres phases suivront dans les prochaines années puisque les infrastructures de la rue Principale doivent être remplacées «jusqu’aux limites sud du secteur Tracadie».

«La date prévue d’une phase 3 est indéterminée et sera, selon les priorités du conseil, en lien avec la gestion des actifs et le financement disponible», a précisé le porte-parole de la municipalité.

Abandonner un pont à Rivière-du-Portage?

Dans une récente sortie publique, le ministre des Transports et de l’Infrastructure, Jeff Carr, a révélé que l’un des deux ponts de la région de Rivière-du-Portage qui requièrent des réparations pourrait être abandonné.

Estimant que la remise en état des infrastructures routières provinciales pourrait coûter plus de 20 milliards $ au cours des vingt prochaines années, le ministre croit qu’il devra prendre des décisions difficiles.

Mardi soir, le conseiller du quartier 6, Geoffrey Saulnier, rapportait avoir assisté à une réunion organisée par un comité de citoyens, à Haut-Rivière-du-Portage, sans doute en réaction aux propos dévastateurs du ministre.

M. Saulnier a indiqué que l’ancienne ministre des Transports, Jill Green (mutée à un autre poste du cabinet en octobre 2022) avait prévu refaire les deux ponts.

«Jill Green, dans le temps – elle était la ministre avant Jeff Carr – avait trouvé l’argent; 300 000$ pour le pont, juste une voie, et après ça, 1,7 million $ pour le pont qui se trouve sur la route 370», a expliqué le conseiller.

«À la dernière minute, ça a été changé. Le ministre Carr a changé son fusil d’épaule», a repris M. Saulnier, en réitérant ce qui s’est dit à Haut-Rivière-du-Portage.

Le maire Denis Losier a reconnu que la question des ponts de Rivière-du-Portage, il n’y a pas si longtemps, semblait prendre le bon tournant. La municipalité, a-t-il déclaré, se range derrière les citoyens.

«Il n’y a aucun doute, le conseil appuie les revendications du groupe (comité). On comprend la réalité. Le directeur général (Roger Robichaud) et moi, on avait justement assisté à une rencontre avec la ministre Green et quelques fonctionnaires du MTI. […] Les budgets avaient été identifiés (établis).»

«En attendant, a-t-il poursuivi, le fait d’avoir une voie (sur le pont) à Rivière-du-Portage, une voie à Haut-Rivière-du-Portage, ça permettrait de mettre un baume sur la réalité négative que les citoyens de la région vivent.»

Aux termes de la discussion, le conseil a décidé de s’adresser par écrit au gouvernement provincial pour signifier son appui envers les citoyens et solliciter une rencontre ministérielle.