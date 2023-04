Accès à l’eau difficile pour les sports nautiques à Shediac

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis les deux dernières années à Shediac, mais la problématique d’accès à l’eau pour les amateurs de kayak ou de planche à pagaie n’est pas réglée pour autant.

Un groupe de citoyens a tenu une marche de protestation pacifique le 11 avril, entre le «quai des Pellerin» le long de la promenade Riverside, et l’Hôtel de Ville de Shediac.

Ces citoyens demandent la réouverture d’une rampe de mise à l’eau sur la rivière Scoudouc, à côté du quai des Pellerin qui est fermé depuis 2021 pour des raisons de sécurité.

Il y a un an, le 29 mars 2022, le groupe avait présenté une pétition de 400 signatures au conseil municipal de Shediac pour la réouverture d’une rampe d’accès à l’eau.

Selon le groupe, de nombreuses présentations citoyennes ont été faites au conseil municipal et une deuxième étude a été réalisée pour définir le meilleur emplacement.

«Les deux pointent vers la rampe qui a été fermée, mais aucune mesure n’a été prise par le conseil municipal pour rétablir l’accès. Après plus d’un an de discussions et d’inaction, les citoyens sont très inquiets», indique par écrit les citoyens Odette et Gerard Pellerin.

«On veut une rampe, on la veut à côté de celle qui a été fermée», informe la porte-parole du groupe, Odette Pellerin, qui ne demande pas «la cadillac des rampes.»

«Ce n’est absolument pas ça notre but. Nous c’est d’avoir la simplicité. Ce n’est pas juste pour le plaisir d’avoir une rampe, on veut reprendre l’accès à l’eau pour la sécurité des citoyens, puis de nos enfants», énonce-t-elle.

Selon la citoyenne, un ambulancier aurait des difficultés à secourir rapidement quelqu’un si un accident survenait sur la rivière Scoudouc. La mise à l’eau d’un bâteau de sécurité ne serait pas évidente. «Même pas à la marina maintenant, parce que ç’a l’air que c’est fermé et à Pointe-du-Chêne, c’est encore pire, exprime-t-elle.

Avant le début de la réunion du conseil municipal de Shediac, le 11 avril, le groupe de protestataires a pu s’exprimer devant les conseillers.

«Le conseil était là, mais ils nous ont répété à plusieurs reprises que le point n’était pas à l’ordre du jour. Avant la réunion, on voulait leur faire comprendre notre message», déclare Odette Pellerin.

Le maire de Shediac, Roger Caissie, confirme la présence du groupe de personnes qui a décidé de s’exprimer avant la réunion. Contrairement à la marche, des propos ont semblé moins pacifiques. «Il y en a qui ont utilisé un langage un peu osé, affirme le maire. Après qu’ils se sont exprimés, ils ont quitté.»

En novembre 2022, le conseil municipal avait arrêté son choix sur la promenade Riverside, essentiellement au même endroit que l’accès à l’eau qui était là avant et qui est fermé depuis 2021.

Le conseil municipal, en décembre 2022, avant l’ajout de quatre nouveaux conseillers, avait mandaté son comité de protection à évaluer ce que la firme de consultants Englobe avait à leur proposer en rapport à un nouvel accès à l’eau.

Le comité de protection doit présenter une recommandation au conseil municipal. Le maire reconnaît qu’il fallait renseigner les quatre nouveaux conseillers municipaux sur ce dossier.

Le délai, selon Roger Caissie, peut-être attribuable en partie à l’effet de la réforme municipale avec l’ajout de nouveaux conseillers qui eux aussi avaient des commentaires à faire sur le dossier, ainsi qu’au choix d’un nouveau directeur général et son arrivée à la mi-mars à la municipalité.

À peu près une semaine plus tard, la Ville a tenu une session d’information avec tout ce nouveau monde.

«Là on doit avoir d’autres discussions prochainement. Avec ces éléments, on espère que le comité pourra avoir une bonne discussion au sujet de l’accès à l’eau. Par la suite, on pourra trouver une direction quelconque», renseigne le maire.

Il rapporte que le comité de sécurité n’a pas encore fixé sa date de rencontre à ce sujet. «On espère d’ici la fin du mois», avise-t-il.

Stationnement

Si la nouvelle rampe est aménagée dans le secteur de la promenade Riverside, il faudra s’attendre à ce que beaucoup de monde fréquente cet endroit. Selon le maire, la sécurité est l’un des éléments qui préoccupe le conseil municipal, en particulier le stationnement.

«Sur la rue Riverside, c’est une zone de stationnement interdit, relate le maire. Si on voulait faire une installation municipale en bonne et due forme, le conseil est d’accord qu’on a besoin de planifier du stationnement de manière adéquate.»

Selon lui, la firme Englobe avait recommandé de transformer le parc Webster, qui se trouve en face de la rampe des Pellerin, en terrain de stationnement. «Est-ce qu’on veut vraiment enlever un parc pour faire un stationnement?», demande le maire. Néanmoins, d’après les recommandations, il faudra du terrain pour stationner 30 à 40 véhicules.

«Il faut des installations de qualité qui peuvent satisfaire les besoins», convient le maire.

Pour sa part, Odette Pellerin ne croit pas qu’il soit nécessaire d’avoir un si grand stationnement à proximité de la future rampe.

«Nous on vit ici, et en 50 ans, on n’a jamais vu qu’il y avait autant d’autos là, admet-elle. Le parc Webster a maintenant une dizaine de places de stationnement. À mon avis, le parc est en très piètre état.» Elle propose à la Ville de remettre en bon état le stationnement et le parc Webster actuels.

«Ce n’est pas un gros parc, mais c’est suffisamment grand et utilitaire pour la rampe», note la résidente du secteur.