Changement de nom: l’U de M veut davantage d’informations

Le Conseil de l’Université de Moncton a décidé de nommer deux responsables indépendants pour analyser les conséquences d’un changement de nom de l’établissement. Il attendra leur rapport avant de lancer ou non une réflexion sur la dénomination de l’institution.

Il faudra s’armer de patience. Le Conseil de l’Université de Moncton veut prendre une décision éclairée à l’issue d’un processus rigoureux au sujet d’une réflexion sur le nom de l’établissement. En d’autres mots, il entend réfléchir sur la pertinence de réfléchir à un changement de dénomination.

Pour ça, l’instance supérieure nommera deux responsables indépendants pour produire un rapport informatif, sans recommandations. Ses 27 membres souhaitent un examen des aspects historiques, politiques, sociaux, marketing, juridiques et économiques d’une modification de l’appellation d’une université.

«Il est également vraiment important d’identifier les meilleures pratiques concernant un processus de consultation collective et participative ainsi que d’évaluer de façon réaliste des coûts», a déclaré la vice-présidente, Denise Frenette.

Transparence

L’équipe de direction soumettra au Conseil de l’Université une liste de candidats pour réaliser cet état des lieux.

«Les deux responsables seront des consultants qui devront être indépendants et objectifs, a indiqué le recteur, Denis Prud’homme. Ils devront aussi être capables d’identifier leurs limites pour aller chercher de l’expertise externe, auprès d’un économiste par exemple.»

Le Conseil prévoit recevoir le rapport des consultants en octobre 2023. Il le rendra ensuite public.

«Comme elle s’y est engagée dans sa Stratégie 2023-2028: Cap sur l’avenir, notre université est à l’écoute de ses communautés. Nous le faisons en toute transparence et dans le respect de nos valeurs institutionnelles», a noté Dr Prud’homme.

Mme Frette a souligné que les membres du Conseil sont représentatifs de la communauté universitaire et des régions où se situent les campus de l’Université de Moncton (U de M).

Préoccupations

La coprésidente du Comité de citoyen.ne.s sur le nom de l’Université (composé de huit personnes) a exprimé des craintes et de la déception.

«Les délais sont préoccupants, a réagi Lise Ouellette. Le processus prendra du temps. Comme tous les dossiers sensibles, il n’y a cependant pas d’intérêt à faire traîner les choses. C’est comme si l’U de M n’était pas encore convaincu de la pertinence d’une réflexion sur un changement de nom. J’aurais aimé qu’elle aille plus loin.»

Son groupe de pression espérait la mise sur pied immédiate d’un comité de travail indépendant, dont l’un des mandats aurait été de faire un état des lieux sur un changement de nom de l’U de M.

«Il y a déjà beaucoup d’éléments d’information disponibles, fait toutefois valoir Mme Ouellette. Nous aurions donc certainement souhaité que les deux responsables nommés par l’Université fassent déjà partie d’un travail de réflexion.»

L’ancienne directrice de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick a précisé qu’elle avait plus de questions que de réponses samedi, après la fin de la rencontre du Conseil de l’U de M.

Hausse des frais de scolarité

Le Conseil de l’Université de Moncton a approuvé une augmentation des frais de scolarité de 2% pour l’ensemble des étudiants pendant son année budgétaire 2023-2024.

«Il y a quand même beaucoup d’investissements qui doivent être faits dans la mise à niveau de nos infrastructures, soit environ 114 millions $ dans les 10 prochaines années», a rappelé le recteur Denis Prud’homme.

Il a aussi soutenu que l’augmentation de frais annoncée était inférieure à celle de beaucoup d’autres universités.

«Nous avons tenu compte de l’inflation très élevée, a expliqué Dr Prud’homme. Nos coûts d’électricité et d’entretien augmentent de façon considérable.»

Le recteur a par ailleurs indiqué que l’Université de Moncton (U de M) ajouterait 900 000$ de bourses aux étudiants et qu’elle améliorerait leurs services en santé mentale.

«Nous allons continuer à demander davantage de soutien aux gouvernements provincial et fédéral», a enfin assuré Dr Prud’homme.

La Fédération étudiante du campus universitaire de Moncton (FÉCUM) dénonce la hausse de 2% des droits de scolarité.

L’association pointe les légers surplus budgétaires de l’U de M en 2023-2024 (972 000$) et en 2022 – 2023 (1,2 million $). Elle critique aussi un investissement de 7 millions $ au fonds de pension des professeurs et du personnel de l’établissement.

Le président de la FÉCUM, Étienne Bélanger, aurait voulu que ces sommes servent à alléger le fardeau financier des étudiants. Il fait valoir que leurs frais représentent 38% du budget de l’U de M.

«Ça devient de plus en plus difficile de croire que l’Université se soucie vraiment du bien-être des personnes étudiantes, dit-il. Il leur faut déjà subir la hausse du coût de la vie… On ne parle pas de dépenses optionnelles. Une hausse de 2% des droits de scolarité est absolument injustifiable.»

M. Bélanger avance que les droits de scolarité ont augmenté de beaucoup en cinq ans. Les factures d’un étudiant canadien et d’un étudiant étranger ont grossi respectivement de 1848$ et de 3386$ pendant cette période, selon lui.

Il pense que le gouvernement provincial devrait plus investir dans les universités.

«Une université publique doit être un endroit où l’ensemble de la population peut recevoir une éducation de qualité, et pas seulement la classe aisée», insiste le président de la FÉCUM.