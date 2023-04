Pêches et Océans Canada met fin à la pêche à la civelle dans les Maritimes

Les autorités fédérales chargées de la pêche ont mis fin à la lucrative pêche à la civelle dans les provinces maritimes en raison des inquiétudes croissantes suscitées par le braconnage et la violence.

Pêches et Océans Canada annonce que la pêche à la civelle en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick est interdite pour 45 jours, avec effet immédiat, pour des raisons de conservation et de sécurité.

Le ministère fédéral a intensifié la surveillance de la pêche au cours des dernières semaines, notamment en patrouillant près des rivières, en inspectant les installations d’élevage et en menant des activités de surveillance et d’inspection dans les aéroports et aux postes frontaliers.

Il affirme que cette surveillance intensive a donné lieu à de nombreuses saisies et arrestations et qu’elle a montré que les prises non déclarées représentent une part importante des arrivages de civelles.

Le ministère indique également que les conflits au sein de la pêcherie de civelles ont dégénéré en violence et en menaces, mettant en péril la sécurité des pêcheurs et compromettant la bonne gestion et le contrôle de la pêche.

La pêche à la civelle est désormais interdite et fera l’objet de mesures de contrôle de la part des agents des pêches et de la police.