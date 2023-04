Une nouvelle école de voile pour enfants pourrait voir le jour à Shediac

Le Yacht Club de la baie de Shediac a décidé de fermer son école de voile, mais une douzaine de parents s’organisent pour monter une nouvelle structure d’enseignement de la navigation pour leurs enfants. Parmi eux, Pierre Dupuis est optimiste.

Le vent est favorable. Pierre Dupuis en est sûr à 90%: une nouvelle école de voile ouvrira à Shediac. Il incorpore une association avec une douzaine d’autres parents. Pour trouver un endroit où installer l’établissement, il a aussi rencontré des responsables du Quai Pointe-du-Chêne.

«Ça va bien. C’est sûr que toute décision doit passer à travers leur exécutif et leur conseil d’administration, comme à travers ceux du yacht club de la Pointe-du-Chêne. Mais tout est très positif jusqu’à présent. Il y aura plus de détails dans les prochaines semaines», annonce M. Dupuis.

Il précise que le comité de parents auquel il participe a presque terminé le plan d’affaires de «l’École de voile du Grand Shediac». Il espère qu’elle ouvrira cet été.

Le Yacht Club de la baie de Shediac a décidé de fermer son école de voile il y a quelques semaines. Il a fait valoir les dégâts causés par les tempêtes sur le bâtiment qui l’abritait. Son assemblée générale a refusé d’augmenter les frais des membres du club pour en construire un nouveau.

Des jeunes de 8 à 18 ans apprenaient à naviguer dans cet établissement, grâce à des cours théoriques et pratiques lors de camps d’été.

La mer a toujours été une composante intégrale de la vie des Acadiens. Il n’est donc pas surprenant de constater l’ampleur de la popularité de l’école de voile de Shediac. Tous les jours, une flotte de voiliers, pleins de jeunes âgés de 8 à 18 ans, quitte le quai de la Marina pour naviguer dans la baie de Shediac. – Archives Deux jeunes préparent leur bateau à voile pour la régate de voiliers annuelle de Shediac. – Archives

École importante

«L’école de voile était importante pour la communauté de Shediac, soutient M. Dupuis. Elle donnait la possibilité à des enfants d’avoir accès à la voile, même s’ils n’avaient pas de marins dans leur famille, sans faire de gros investissements et sans avoir de bateau.»

Celui qui participe à l’organisation de régates (des courses de voiliers), vante les avantages d’apprendre à naviguer avec le vent, les courants et les marées.

«C’est un sport d’extérieur, insiste-t-il. On s’y fait des amis à long terme. C’est aussi un apprentissage de la débrouillardise, de la lecture de l’environnement, de la navigation sécuritaire et de l’adaptation aux conditions climatiques, quand le vent se lève par exemple.»

M. Dupuis ajoute que des parents du reste de la province et du Canada inscrivaient leurs enfants à l’école de voile du Yacht Club de la baie de Shediac pendant l’été. Il en conclut que l’établissement était important pour l’économie de la ville touristique.

«C’est triste quand un service disparaît. Cette école était une bonne chose pour une communauté au bord de la mer, déclare le maire de Shediac, Roger Caissie. Il y a un groupe de gens intéressés pour la faire renaître, c’est une bonne chose.»

L’élu précise que sa Municipalité ne s’impliquait pas dans l’école du Yacht Club de la baie de Shediac. Il laisse toutefois entendre qu’elle pourrait collaborer à la nouvelle.

«J’aimerais parler à la Ville de Shediac pour que les prix des camps d’été soient plus abordables, confie M. Dupuis. Ils étaient compétitifs, mais supérieurs de 20 à 30$ par semaine à ceux d’autres camps d’été privés, à cause de l’équipement et du nombre limité d’élèves par instructeur.»

La voile, un sport plus anglophone au N.-B.

À part celle de Shediac, les écoles de voile néo-brunswickoises se situent toutes dans des régions peuplées majoritairement par des anglophones: Rothesay, Kennebeccasis, St. Andrews et Fredericton.

«L’école de voile à Shediac a commencé en 1963, surtout avec des familles anglophones. Ce sont elles qui pratiquaient la voile dans le coin, raconte aussi Pierre Dupuis. Les yacht clubs sont d’ailleurs majoritairement anglophones dans les Maritimes.»

Le passionné de navigation s’interroge sur l’absence d’école de voile au nord du Nouveau-Brunswick, plus francophone. «C’est toujours la grosse question, dit-il. Il y a des voiliers là-bas, mais je ne suis pas sûr qu’il y ait d’intérêt pour une école de voile.»

Le nord du Nouveau-Brunswick est plus rural. Il a aussi longtemps été moins avantagé que le sud de la province sur le plan économique.

Or, la pratique de la plupart des activités physiques et sportives augmente avec le niveau de vie, en particulier quand elles nécessitent un équipement spécifique et des déplacements, comme la voile, selon un article de la revue Vie Sociale, fondé sur des statistiques françaises.

Une analyse d’une enquête canadienne sur l’emploi du temps, publiée dans l’International Review for the Sociology of Sport, montre aussi que la pratique de la voile est liée au revenu, ainsi qu’à l’éducation.

Les habitants des régions rurales ont par ailleurs tendance à être légèrement plus engagés que les citadins dans des activités de plein air mécaniques et motorisées, selon un article de Stéphane Moulin paru en 2023 dans Canadian Review of Sociology.