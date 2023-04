Marché aux puces de Moncton: vendre, acheter et nouer de nouvelles amitiés

Jacinthe et Andy Ferguson sont de vrais collectionneurs. Le couple de Rogersville écume les marchés aux puces et les ventes de garage depuis au moins quatre décennies, à la recherche de petits trésors cachés.

Puisqu’ils ont amassé une imposante collection au fil des ans, ils vendent maintenant autant qu’ils achètent.

Des histoires comme celle-là, il y a en avait beaucoup, samedi, au Marché aux puces géant qui avait lieu au Colisée de Moncton.

Plusieurs dizaines de vendeurs ont fait le bonheur des curieux à la recherche d’objets rares ou nostalgiques.

Pour les Ferguson, ce genre d’événement est devenu un mode de vie.

«J’ai rencontré mon mari en 1975 et il collectionnait déjà à cette époque. On a toujours fait ça», explique celle qui est originaire de Tracadie.

Selon elle, l’aspect social de ce genre de rencontre est tout aussi important que le simple côté mercantile.

«On fait le tour des marchés aux puces parce qu’on aime ça. On achète des choses de collection tout au long de l’année. On aime aussi rencontrer beaucoup de monde, jaser et échanger avec eux.»

Une activité familiale

Andy et Jacinthe Ferguson ne sont plus seuls dans cette aventure, puisque leurs deux filles font maintenant partie du groupe.

«C’est devenu comme une activité de famille pour nous. Mon mari a acheté des vieilles bandes dessinées et des vinyles.

Le couple collectionne aussi le verre soufflé, la vaisselle rare, les poupées et les cartes de hockey (mais seulement les gardiens de but).

Elle cite Patrick Roy ainsi que Martin Brodeur parmi ses favoris.

«Je dois en avoir plus de 7000 à la maison. J’aime regarder les parties des Canadiens, un peu moins ces temps-ci parce qu’ils ne sont pas fameux», lance-t-elle en riant.

«On a déménagé chez ma famille à Rogersville. On a une petite boutique et on s’amuse avec ça.

On trouvait un peu de tout, samedi à Moncton. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Plusieurs produits disponibles samedi ont fait le bonheur des plus jeunes. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Wendy Baker a fait des affaires d’or samedi. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Soye Igioie est reparti avec trois vases en verre soufflé. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

Une journée exceptionnelle

Wendy Baker était l’une des employées au kiosque du magasin Steal of a Deal, à Moncton. La commerçante rayonnait après une journée très occupée.

«Ce fut une journée exceptionnelle. Nous avons vendu un peu de tout. Les gens cherchaient des prix de marché aux puces et c’est exactement ce que nous leur avons donné», souligne-t-elle.

«Beaucoup de gens cherchaient des objets qui allaient leur servir à quelque chose. Ce n’était pas uniquement des collectionneurs. Plusieurs nous ont partagé des belles histoires de leur jeunesse puisque plusieurs items leur rappelaient de beaux souvenirs», précise-t-elle.

«Nous avons aussi donné beaucoup de choses aux enfants tout au long de la journée.»

Ce genre d’événement se veut aussi un prétexte pour nouer de nouvelles amitiés ou élargir son cercle de contacts.

«Une dame a acheté un ensemble à fondue, mais elle n’en avait besoin que pour une soirée. Une autre cliente est arrivée et elle le voulait aussi. Les deux ont échangé leur numéro de téléphone et la dame va donner son ensemble à l’autre cliente quand elle n’en aura plus besoin», raconte Wendy Baker.

Soye Igiwoie affichait un large sourire, après avoir fait l’acquisition de trois vases en verre soufflé.

«J’ai trouvé ces trois superbes vases. Ils sont très décoratifs et je vais certainement les utiliser dans mon espace, que ce soit à la maison ou à mon bureau», raconte celui qui est originaire du Nigéria.

«Je ne suis pas un habitué des marchés aux puces, mais quand j’ai entendu parler de celui-ci, j’ai tout de suite décidé de venir faire un tour. Je suis arrivé seulement quelques minutes avant la fermeture», explique-t-il.

«Je ne cherchais rien en particulier, mais quand j’ai vu les vases, j’ai décidé qu’ils rentraient à la maison avec moi.»