Mort d’un néo-brunswickois en Alberta: deux entreprises condamnées à verser 745 000$

Les entreprises Suncor et Christina River Construction ont été condamnées à verser une somme combinée de 745 000$ après avoir plaidé coupable à des accusations déposées en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

Les faits reprochés aux deux sociétés albertaines remontent au 13 janvier 2021.

Patrick Poitras, âgé de 25 ans, de la communauté rurale de Saint-André, était alors à l’emploi de Christina River Construction et conduisait un bulldozer aux installations de Suncor situées près de Fort McMurray.

Vers 14h30, la glace sous le bulldozer a cédé sous le poids du véhicule lourd conduit par la victime.

Selon un exposé des faits détaillé devant le tribunal de Fort McMurray vendredi, Patrick Poitras conduisait le bulldozer sur la glace même si celle-ci n’avait pas atteint le seuil d’épaisseur minimale.

Les deux entreprises fautives faisaient face à l’origine à un total de 28 accusations découlant de la Loi sur la santé et la sécurité au travail pour avoir omis d’offrir un lieu de travail où personne ne peut être exposé à des situations dangereuses.

Suncor et Christina River Construction, un sous-traitant de la société pétrolière, ont finalement plaidé coupables à un seul chef d’accusation.

Marcel Poitras, le père de la victime, était de retour à Saint-André dimanche, après un éprouvant séjour en Alberta.

Devant la juge Stephanie Cleary, l’homme a lu une déclaration écrite de trois pages relatant sa grande tristesse depuis l’incident mortel impliquant son fils.

Le père de famille a relaté que son fils lui avait dit au téléphone la veille du drame qu’il se déplaçait sur la glace et que c’était dangereux.

La procureure de la Couronne, Alana Elliot, a quant à elle présenté une proposition conjointe de détermination de la peine, proposition que la Cour de justice de l’Alberta a acceptée.

Christina River Construction, dont le nom de société est Fort McMurray First Nation Group of Companies depuis mars 2021, a été condamnée à payer une amende totale de 325 000$.

Une somme de 200 000$ sera versée à la bourse commémorative et au prix commémoratif à la mémoire de la victime, tandis qu’un montant de 75 000$ sera consacré à des subventions pour des cours de sécurité.

Le reste de la somme 50 000$ comprend une suramende compensatoire provinciale pour les victimes d’actes criminels.

Suncor a quant à elle été condamnée à payer 420 000$. Une bonne part de la somme, soit 370 000$, ira à un programme de la David and Joan Lynch School of Engineering Safety and Risk Management de l’Université de l’Alberta.

«Nous n’avons quand même pas terminé tout ce qu’il y a à faire! Nous allons intenter une poursuite au civil contre Christina River Construction, question pour la famille d’obtenir une indemnisation pour des dommages moraux», a confié Marcel Poitras à l’Acadie Nouvelle.

Ce dernier a indiqué que l’entreprise Suncor serait épargnée par cette éventuelle poursuite.