Saint-Quentin: décès d’un homme à la suite d’une sortie de route

Un homme âgé de 62 ans de Sainte-Anne-de-Madawaska, est décédé à la suite d’une sortie de route survenue à Saint-Quentin.

Le 13 avril, vers 10h40, des membres du Détachement de Saint-Quentin de la GRC se sont rendus sur la route 180, à Saint-Quentin, où un camion-citerne transportant un chargement d’huile aurait quitté la route avant de se renverser sur le côté alors qu’il circulait en direction ouest. Le conducteur et seul occupant du véhicule a succombé à ses blessures sur les lieux de l’incident.

Des pompiers volontaires de Saint-Quentin, un inspecteur du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, ainsi que des employés d’Ambulance NB et du ministère de la Justice et de la Sécurité publique se sont aussi rendus sur les lieux.

De plus, un employé du Bureau du coroner du Nouveau-Brunswick s’est rendu sur place pour collaborer à l’enquête.

Une autopsie sera pratiquée afin de déterminer la cause exacte du décès.