Caraquet: une piétonne tuée dans un accident

Une femme de 69 ans de Caraquet est décédée des suites des blessures qu’elle a subies lors d’une collision impliquant un véhicule dans la localité.

Dimanche, peu après 10h30, des agents du Détachement de Caraquet de la GRC et d’Ambulance Nouveau-Brunswick se sont rendus sur les lieux d’une collision impliquant un seul véhicule et une piétonne à l’extérieur d’une résidence du boulevard St-Pierre Est à Caraquet. Le conducteur et seul occupant du véhicule n’a pas été blessé. La piétonne, une femme de 69 ans, a été transportée à l’hôpital, souffrant de blessures graves.

Lundi, la GRC a fait savoir que la femme est décédée à l’hôpital des suites de ses blessures.

Un enquêteur chargé de la reconstitution des collisions de la GRC et un représentant du bureau du coroner du Nouveau-Brunswick prêtent assistance avec l’enquête.

Aucun acte criminel n’est soupçonné dans cette collision.