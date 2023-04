Davantage d’aide juridique pour les demandeurs d’asile au N.-B.

Le Nouveau-Brunswick et le Canada collaborent pour améliorer les services d’aide juridique à destination des demandeurs d’asile arrivés au pays par le chemin Roxham, au Québec. Des organismes ont émis des critiques à ce propos au début du mois.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick et ceux des autres provinces de l’Atlantique ont accepté d’accueillir des demandeurs d’asile qui sont entrés au Canada par le chemin Roxham, en février. Le but est de réduire les pressions sur le logement et les services sociaux auxquels le Québec est confronté.

Depuis, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a transféré 123 demandeurs d’asile à Moncton et 79 à Fredericton, selon le gouvernement fédéral.

«La province du Nouveau-Brunswick s’est montrée favorable à l’accueil des demandeurs d’asile, tout en soulignant les considérations provinciales qui devraient être prises en compte dans le cadre de ces opérations (assurer un soutien communautaire et une logistique suffisante, par exemple)», souligne la conseillère en communication d’IRCC, Isabelle Dubois.

La province a notamment des lacunes en aide juridique. Plusieurs organismes, Amnesty International Canada, Atlantic Human Rights Centre et Madhu Verma Migrant Justice Centre, l’ont dénoncé au début du mois.

«Compte tenu de la complexité de la procédure juridique à laquelle les personnes doivent se soumettre pour obtenir l’asile, y compris une audience devant un juge, l’accès à un avocat est essentiel», a déclaré Julia Sande, chargée de campagne pour le droit et la politique en matière de droits de l’homme à Amnesty International Canada.

Le temps est compté pour les demandeurs d’asile, qui disposent d’un délai de 45 jours pour déposer leur demande d’asile, à compter de la date à laquelle ils ont été jugés admissibles.

Soutien fédéral

«IRCC rencontre les parties prenantes chaque semaine pour répondre à leurs préoccupations et soutenir les opérations, assure Mme Dubois. Alors que les provinces sont généralement responsables de la gestion et de la fourniture des services sociaux aux demandeurs d’asile, y compris l’aide juridique, IRCC s’efforce de [les] soutenir.»

Elle précise que le gouvernement fédéral a fourni des investissements supplémentaires pour couvrir 100% des dépenses annuelles estimées en matière d’aide juridique aux immigrants et aux réfugiés depuis 2019.

«Le ministère de la Justice continue de travailler avec le Nouveau-Brunswick pour fournir des services d’aide juridique essentiels aux immigrants et aux réfugiés», affirme la porte-parole.

Efforts provinciaux

Un agent de communication du gouvernement provincial, David Kelly, indique que la Clinique de réfugiés du Nouveau-Brunswick discute avec le gouvernement fédéral en vue de recevoir des fonds pour l’aide juridique.

«Cet accord serait similaire au financement accordé pour les immigrants et les réfugiés dans d’autres administrations, dit-il. La province, quant à elle, soutient la clinique jusqu’à ce qu’un financement fédéral puisse être obtenu.»

M. Kelly précise que l’agence gouvernementale, Opportunités NB, donne une aide d’urgence à la Clinique de réfugiés du Nouveau-Brunswick, pour soutenir l’embauche d’un avocat à temps plein.

«Opportunités NB fournit également des fonds supplémentaires à l’Association multiculturelle de la région du Grand Moncton pour l’embauche d’une ressource qui aidera à faire face à l’augmentation de la charge de travail associée aux demandeurs d’asile», ajoute-t-il.

Critiques libérales

Le porte-parole en matière d’immigration de l’Opposition officielle à l’Assemblée législative, Jean-Claude d’Amours, critique l’impréparation du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

«Ce n’est pas d’hier que Blaine Higgs a annoncé l’accueil de demandeurs d’asile du chemin Roxham. Le gouvernement aurait dû préparer de l’aide juridique, c’est une question de responsabilité», assène le député libéral d’Edmundston-Madawaska-Centre.

Le Canada a fermé le chemin Roxham, au Québec, après avoir conclu un accord avec les États-Unis en mars. En vertu de l’Entente sur les tiers pays sûrs, les demandeurs d’asile qui entraient dans l’un des deux États par des postes-frontière officiels étaient refoulés vers l’autre, s’ils en venaient. La règle s’applique maintenant à n’importe quel endroit de la frontière terrestre entre les deux pays.