Edmundston: les enseignants en ont assez de se faire presser le citron

Les enseignants du Nord-Ouest en ont assez de se faire presser le citron. Ils ont manifesté leur mécontentement, lors d’une marche au centre-ville d’Edmundston.

Comme tous les autres membres de leur profession au Nouveau-Brunswick, les manifestants exigent de meilleures conditions de travail de la part du gouvernement provincial.

Au moins 300 personnes se sont déplacées pour cet événement organisé dans le cadre de la campagne de sensibilisation de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick qui a été lancée de manière soudaine la semaine dernière.

Notons que la convention collective des enseignants est échue depuis février 2021. Des négociations ont été entreprises en septembre, mais elles sont arrivées à une impasse.

«Ça fait partie de la stratégie d’avoir un élément de surprise. On savait qu’un moment donné tout le monde restait sur ses positions, alors il fallait sortir publiquement», a mentionné la coprésidente de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, Nathalie Brideau.

Au nombre des éléments qui sont au cœur des revendications, on note une meilleure rémunération et davantage de ressources pour les enseignants de la province.

«On veut se rattraper et on ne veut plus des miettes. Le gouvernement fait des surplus et il devrait en remettre une petite partie aux enseignants», a indiqué Mme Brideau.

Des manifestations du genre ont eu lieu, la semaine dernière, à Woodstock, à Fredericton et à Bathurst.

Au début de cette deuxième semaine de revendications publiques, Nathalie Brideau affirme que la FENB n’a pas eu encore de signe de la part du gouvernement.

La fédération se déplacera à New Maryland, mardi, afin d’aller du côté du ministre des Transports et de l’Infrastructure, Jeff Carr. Elle sera à Moncton le lendemain.

«D’une semaine à l’autre, on apparaît quelque part», a poursuivi Mme Brideau.