Il existe plusieurs échappatoires dans la loi sur les loyers pour justifier des hausses

Plusieurs observateurs estiment que les règlements mis en place par le gouvernement du Nouveau-Brunswick afin d’éviter d’importantes augmentations de loyer dans la province ne suffisent pas afin de protéger les locataires.

Fin 2022, Fredericton a annoncé de nouvelles mesures afin d’encadrer les augmentations de loyer dans la province.

Les nouvelles règles, annoncées à la suite de la suppression du plafonnement des loyers, stipulent que les augmentations de loyer de moins du double de l’indice des prix à la consommation de l’an dernier, soit 7,3%, seraient étalées sur une période de deux ans. Celles de plus du double seraient pour leur part imposées sur trois ans.

D’après Service Nouveau-Brunswick, le Tribunal sur la location des locaux d’habitation a approuvé, en 2023, 16 augmentations de loyer de plus de 7,3%.

Malgré la règle stipulant que ces augmentations devraient être étalées sur deux ou trois ans, le tribunal a accepté que 9 d’entre elles ne soient pas introduites progressivement et entreront en vigueur dès cette année.

D’après CBC, ces augmentations n’ont pas été introduites progressivement en raison d’exceptions aux règlements mis en place par Fredericton.

Parmi les exceptions, une augmentation de plus de 7,3% peut être approuvée si le locataire paye un loyer bien en deçà du montant payé par les autres locataires dans le même immeuble.

De plus, les règles ne s’appliquent pas si les loyers d’autres appartements du même quartier sont plus importants que celui payé par le locataire ayant reçu une augmentation.

Des augmentations importantes peuvent aussi avoir lieu si le locataire ne s’est pas vu imposer des augmentations depuis plusieurs années ou si un logement a été rénové de manière importante.

Pas suffisant

D’après Benoît Bourque, député libéral de la circonscription de Kent-Sud, ces exceptions n’avaient pas été présentées de façon claire par le gouvernement lorsqu’ils ont annoncé les nouveaux règlements l’an dernier et font en sorte que les locataires ne sont pas suffisamment protégés.

«C’est décevant, se désole M. Bourque. Le tribunal agit selon les ordres du gouvernement, donc il pourrait faire quelque chose pour éviter qu’il y ait des augmentations aussi significatives comme en ce moment.»

M. Bourque continue de penser qu’un plafonnement temporaire des loyers serait le meilleur moyen d’équilibrer le rapport de force entre les locataires et les propriétaires d’appartements au Nouveau-Brunswick.

«Si le gouvernement s’obstine à ne pas imposer de plafonnement, il faudrait que la responsabilité des augmentations repose sur les épaules des propriétaires plutôt que de s’attendre à ce que les locataires fassent des plaintes», explique-t-il

En d’autres mots, si les propriétaires veulent imposer des augmentations au-dessus d’un certain seuil, ils devraient le justifier auprès du tribunal, qui pourra ensuite trancher afin de savoir si c’est justifié, précise M. Bourque.

Mettre fin aux rénovictions

ACORN Nouveau-Brunswick, un groupe de défense des locataires, exige lui aussi que de nouvelles protections pour les locataires soient mises en place par Fredericton. Les nouvelles règles annoncées à la fin de l’année ne font rien en ce sens, dit Nichola Taylore, la présidente du groupe.

«Quand la province a annoncé que ces mesures allaient remplacer le plafond des loyers, on nous avait dit que c’était une forme de contrôle des loyers si le Tribunal sur la location des locaux d’habitation approuvait un étalement de loyer sur deux ou trois ans. Malheureusement, ce n’est pas du tout le cas, dénonce Mme Taylor. Par exemple, nous avons eu vent d’un cas à Saint-Jean où le loyer sera augmenté de 33% au cours des trois prochaines années. Ça fait quand même 11% par année, ce qui reste très élevé.»

Accepter des augmentations de 11% par année rend la vie difficile pour les Néo-Brunswickois à revenus faibles ou modérés, ajoute-t-elle.

«Le gouvernement demeure entêté à ne pas imposer de plafonnement et nous ne comprenons pas pourquoi, peste-t-elle. Le coût de la vie explose et de plus en plus de gens se tournent vers les banques alimentaires pour survivre, plusieurs personnes sont au bord du gouffre et le gouvernement ne fait rien pour leur venir en aide.»

En plus d’exiger un plafonnement des loyers, ACORN Nouveau-Brunswick souhaite que des mesures soient mises en place afin de protéger les Néo-Brunswickois contre les rénovictions.

«Il y a eu des cas où le tribunal a refusé d’étaler les augmentations et des propriétaires ont décidé de faire des rénovations afin de forcer leurs locataires à quitter les lieux. Il faut supprimer ce genre d’échappatoires qui font en sorte que le rapport de force penche en faveur des propriétaires», plaide Mme Taylor.

Jill Green, la ministre responsable de Service Nouveau-Brunswick, n’était pas disponible afin d’accorder une interview avec l’Acadie Nouvelle.

Service Nouveau-Brunswick n’a pas été en mesure de fournir de réponses à la plupart des questions du journal visant à éclaircir les exemptions prévues pour les augmentations de loyer.