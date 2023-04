Marché immobilier du Grand Moncton: grande demande, petite offre

Le nombre de maisons vendues dans la région du Grand Moncton a chuté de 14,5% en mars 2023 comparativement à la même période l’an dernier, un phénomène qui s’explique notamment par les taux d’intérêt élevés.

Selon des données publiées récemment par l’association d’agents immobiliers Realtors du Grand Moncton, il ne s’est vendu que 296 maisons dans la région en mars 2023.

Au cours des trois premiers mois de 2023, le nombre de maisons vendues dans la région de Moncton a aussi chuté de 13,3% comparativement à la même période en 2022.

D’après Devon Babineau, présidente de Realtors du Grand Moncton, l’augmentation des taux d’intérêt décrétée par la Banque du Canada est en partie responsable de ce recul.

En effet, depuis mars 2022, la banque centrale a augmenté son taux directeur à de nombreuses reprises, la dernière augmentation ayant eu lieu en janvier pour s’établir à 4,5%. Cette mesure vise à ralentir la consommation au pays et faire reculer l’inflation.

«Les vendeurs attendent avant de mettre leur maison sur le marché en raison des taux d’intérêt élevés, dit Mme Babineau. Plusieurs craignent d’acheter une nouvelle maison et de ne pas pouvoir payer leur nouvelle hypothèque.»

Claude Williams, un agent immobilier chez Keller Williams Capital Realty, dit lui aussi avoir remarqué le phénomène.

M. Williams est toutefois d’avis que la décision de la Banque du Canada de maintenir le taux directeur en mars et en avril a toutefois rassuré des vendeurs potentiels.

«On voit un certain regain, dans les dernières semaines, on reçoit beaucoup plus d’appels de clients qui souhaitent vendre, constate-t-il. Le fait que la Banque du Canada a décidé de maintenir les taux d’intérêt fait en sorte que ça crée un peu moins d’inquiétudes sur le marché de l’immobilier.»

Forte demande

Malgré la diminution du nombre de maisons vendues, il existe encore une forte demande dans la région, dit Mme Babineau. Ce phénomène s’explique par le faible nombre de maisons sur le marché.

«On a entre 750 et 790 maisons sur le marché depuis ce printemps, précise-t-elle. Généralement, dans un marché en santé, on en aurait entre 1800 et 2200.»

Entre mars 2022 et mars 2023, le nombre de nouvelles maisons mises en vente a aussi chuté de 19,6%.

Cette réalité a eu pour effet de faire ré-apparaître le phénomène des surenchères et des offres multiples apparu pendant le plus fort de la pandémie, dit Mme Babineau.

«Les acheteurs sont encore au rendez-vous et on commence à nouveau à voir des offres multiples sur les maisons de moins de 450 000$. Si quelqu’un cherche une maison en deçà des 450 000$, ils ont une fenêtre de deux jours pour effectuer une visite, autrement il est trop tard. Les maisons partent vite», remarque Mme Babineau.

La forte de demande pour l’immobilier et le peu d’inventaire disponible sur le marché a aussi fait grimper le prix des maisons, malgré l’accalmie observée depuis un an.

En effet, selon les données de Realtors Grand Moncton, le prix des maisons en mars 2023 a chuté de 3,67% comparativement à mars 2022. Or, depuis un mois, le prix moyen des propriétés a bondi de 2% dans la région pour s’établir à 311 400$.

Claude Williams se fait toutefois rassurant, la valeur des maisons dans la région de Moncton se rapproche davantage de ceux d’avant la pandémie, même s’ils demeurent un peu plus élevés.

«Il y a des acheteurs, il y a des ventes qui se font, mais le prix de vente doit aujourd’hui refléter la réalité du marché, précise-t-il. Les vendeurs doivent être réalistes et ne pas penser qu’ils peuvent obtenir les mêmes prix que l’on a vus pendant les deux années de la COVID-19. Le marché était surévalué, mais les choses se sont un peu équilibrées.»