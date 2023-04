Opération de brûlage sur la base militaire de Gagetown

La Base de soutien de la 5e Division du Canada Gagetown prévoit a commencé ses opérations annuelles de brûlage printanier dimanche et prévoit les terminer le 30 mai.

Dans un communiqué de presse, la Défense nationale précise que ce programme vise à réduire l’accumulation d’herbe morte (très inflammable) dans les polygones de tir, les zones d’impact et les zones de manœuvres. Les polygones de tir et les zones d’impact sont utilisés pour des exercices de tir réel.

La Défense nationale ajoute que le brûlage dirigé au début du printemps réduit les dangers d’incendie plus tard durant la saison lorsque les conditions sont plus arides et que les risques de feux sont beaucoup plus élevés.

Tous les travaux se dérouleront dans les champs de tir et secteur d’entraînement de la base.

Les travaux auront lieu durant les heures normales de travail, les jours où les conditions atmosphériques s’y prêtent. Il est possible qu’à l’occasion, la base effectue du brûlage dirigé la fin de semaine.