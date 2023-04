Procès de Steven Laurette à Bathurst: le jury est formé

Le procès impliquant Steven Laurette s’est mis en branle lundi, en Cour du Banc du Roi, à Bathurst.

L’individu âgé de 44 ans fait face à des accusations de contacts sexuels et d’agression sexuelle sur une personne âgée de moins de 16 ans.

Les procédures ont débuté lundi matin avec la sélection du jury. Une centaine de personnes étaient présentes au tribunal pour l’occasion en tant que juré potentiel.

Plus de trois heures ont été nécessaires pour sélectionner les 12 jurés qui auront à décider du sort de l’accusé qui est originaire de Tetagouche Sud.

Le procès sera présidé par le juge Ivan Robichaud et devrait s’étendre sur une période de sept jours.

Le magistrat a fait savoir aux membres du jury qu’ils doivent de garder un esprit ouvert, laisser de côté les préjugés et demeurer impartial en tout temps durant le procès.

La Couronne, représentée par Me Yves Duguay et Me Yannick Devost, a indiqué qu’elle fera entendre six témoins durant les procédures, dont la présumée victime dans cette affaire.

Les faits reprochés à Steven Laurette se seraient déroulés entre décembre 2018 et mars 2019, dans la région de Petit-Rocher.

C’est la Police régionale BNPP qui a mené l’enquête qui a débouché sur le dépôt d’accusations.

Debout dans le box des accusés, Steven Laurette a enregistré un plaidoyer de non-culpabilité après la lecture des deux chefs d’accusation.