Revendications territoriales: Higgs monte le ton contre des chefs Mi’gmaq

Blaine Higgs continue d’affirmer que les revendications territoriales des communautés autochtones visent les terrains privés des propriétaires fonciers du N.-B. Il a récemment monté le ton en demandant à des chefs Mi’gmaq d’abandonner ces revendications.

«Les Mi’gmaq devraient immédiatement et légalement renoncer à toute revendication sur les terres de particuliers», affirme Blaine Higgs dans une déclaration envoyée aux médias.

Les chefs des communautés Mi’gmaq du N.-B. ont annoncé, en février, leur intention de revendiquer un titre autochtone sur une bonne partie des terres du Nouveau-Brunswick. Ils veulent faire reconnaître que ces terres leur appartiennent et qu’elles n’ont jamais été cédées au gouvernement.

Ils précisent que cette revendication ne vise pas à s’emparer des demeures ou des propriétés privées des particuliers. Selon eux, il s’agit plutôt d’obtenir des dédommagements de la part de la Couronne et de certaines entreprises forestières pour l’utilisation de ces terres.

Les chefs Wolastoqey ont également fait une demande semblable par la voie des tribunaux, alors que la demande des Mi’gmaq ne s’est pas encore rendue à cette étape.

Le premier ministre Blaine Higgs a affirmé mercredi, lors d’une réunion du Comité permanent des prévisions et de la politique budgétaires, que ces revendications menacent les propriétés des habitants du N.-B.

«Cette réclamation comprend les propriétés privées et non privées. Ça comprend tout. Et ensuite on entend une déclaration qui dit “oh non, nous ne voulons pas les propriétés privées des gens”, mais ce n’est pas ce que la demande dit. Et on leur a demandé de clarifier cela et ils ne l’ont pas clarifié.»

Selon le chef de l’Opposition officielle, Rob McKee, le premier ministre tente de «semer la peur».

«Ce que le premier ministre nous dit, c’est contraire à ce qu’on peut voir et à ce que les chefs autochtones nous disent. Les propos du premier ministre continuent à semer la peur en disant que la propriété privée de M. et Mme Tout le monde sera prise en compte dans la demande», dit le libéral.

Les chefs de huit communautés Mi’gmaq ont réagi le lendemain en dénonçant les propos de Blaine Higgs.

«Comme nous l’avons déjà dit, les propriétaires de terres privées dans la province du Nouveau-Brunswick n’ont pas à s’inquiéter. Nous ne voulons pas prendre vos maisons, vos chalets ou votre propriété. […] Nous allons demander une compensation de la part de la Couronne pour notre perte de l’usage des terres privées», a indiqué le chef George Ginnish, de Natoaganeg (Eel Ground).

En guise de riposte, la ministre des Affaires autochtones, Arlene Dunn, a envoyé une lettre aux chefs Mi’gmaq pour présenter sa version des faits.

Elle estime que malgré ce qu’affirment les chefs autochtones, ils pourraient toujours décider de prendre possession de terres privées à une date ultérieure.

«Comme vous le savez, une fois qu’un titre autochtone est établi sur une terre, cela vous donne le droit de possession. Vous n’avez pas à demander possession maintenant, vous pourriez le faire à une date ultérieure», écrit la ministre dans sa lettre.

Elle affirme que la seule façon de donner une «certitude» aux propriétaires de terrains privés serait d’offrir une garantie légale que les chefs autochtones ne s’empareraient pas de ces terres à l’avenir.

Dans sa déclaration, le premier ministre maintient ce qu’il a dit en comité.

«La déclaration des Mi’kmaq ne porte que sur ce qu’ils ont l’intention de faire aujourd’hui, mais juridiquement, ils veulent un titre autochtone sur toutes les terres privées de leur zone de revendication. Sur la base de leur déclaration publique, il n’est pas nécessaire qu’ils demandent un titre autochtone sur des terres privées.»

Pourquoi les terres privées sont-elles inclues?

Si les propriétés privées des gens du N.-B. ne sont pas visées par les demandes de compensation des autochtones, pourquoi figurent-elles sur les cartes présentes dans la poursuite des chefs Wolastoqey et de la demande des chefs Mi’gmaq?

Renée Pelletier, une avocate experte du droit autochtone, représente les chefs Wolastoqey dans leur poursuite contre la province. Il s’agit d’un processus séparé de celui entamé par les chefs Mi’gmaq.

Elle explique qu’il ne s’agit pas de prendre possession des terres privées des habitants du N.-B. En ce qui concerne la poursuite des chefs Wolastoqey, ces propriétaires fonciers sont clairement exclus de la demande de compensation, même si leurs terres sont comprises dans la grande portion de territoire qui est revendiquée.

Elle affirme toutefois que ces terres doivent être comprises dans la poursuite pour que les chefs Wolastoqey puissent obtenir une compensation pour leur utilisation auprès du gouvernement.

«Les obligations de la Couronne où il y a un titre ancestral sont plus élevées que dans des endroits où il n’y en a pas», ajoute-t-elle.

Si les chefs obtiennent gain de cause, le gouvernement serait donc obligé de justifier son utilisation des terres auprès des peuples autochtones, et son obligation ne se limiterait pas à les consulter, selon l’avocate.