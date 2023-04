Un nouveau complexe récréatif de 40 millions $ sera construit à Riverview

Un nouveau complexe récréatif de près de 40 millions $ sera construit à Riverview.

Les gouvernements provincial, fédéral et municipal ont annoncé, aujourd’hui, un financement conjoint de 39,9 millions $ pour appuyer la construction d’un nouveau complexe récréatif à Riverview.

Financé par la Ville de Riverview ainsi que les gouvernements provincial et fédéral, le complexe offrira «une combinaison de zones récréatives actives» et d’espaces de rassemblement pour les activités communautaires, les événements spéciaux et les célébrations culturelles.

Il comprendra aussi une piscine de 25 mètres à huit couloirs et une piscine récréative distincte; une piste de marche rembourrée de 200 mètres; un complexe sportif; et des espaces à usages multiples.

Le gouvernement provincial investit 6 millions $, tandis que le gouvernement fédéral fournit 19 980 000$. De son côté, la Ville de Riverview investit 13 980 050$.

« L’annonce d’aujourd’hui (lundi) est en préparation depuis longtemps», a dit le maire, Andrew J. LeBlanc.

«Cela n’aurait pas pu être possible sans le soutien communautaire, notamment de l’ancienne mairesse, Ann Seamans, du comité directeur composé de citoyens et du comité de collecte de fonds en capital, qui travaillent avec les résidents et les entreprises locales pour amasser des fonds et dont le soutien au centre récréatif de Riverview est exceptionnel. Nous avons hâte à la prochaine phase du projet alors que nous continuons de planifier l’infrastructure et les programmes afin d’appuyer notre collectivité active.»

La construction devrait commencer dès octobre.