Une saison à oublier pour les acériculteurs du N.-B.

Après une saison exceptionnelle en 2022, la récolte des producteurs de sirop d’érable est littéralement en chute libre cette année en raison d’une météo défavorable.

De désastreuse à médiocre, au nord comme au sud. Voilà comment le président de l’Association acéricole du Nouveau-Brunswick, Frédérick Dion, qualifie cette saison des sucres.

Selon ses estimations, il ne resterait tout au plus qu’une dizaine de journées de récolte, et ce, principalement dans le nord de la province – berceau des grands producteurs – où il y a encore de la neige en forêt et où le mercure parvient toujours à descendre de quelques degrés sous le point de congélation la nuit.

Si la température actuelle persiste, les acériculteurs pourraient, croit M. Dion, réussir à minimiser leurs pertes avec ce qu’il reste à collecter. Toutefois, comme il le rappelle, le sirop de fin de saison est de moindre qualité, donc moins payant.

«Les prochains jours seront déterminants pour certains producteurs qui pourront peut-être sauver les meubles, mais rien n’indique que ce sera suffisant pour changer le cours de la saison. Dans l’ensemble, on est vraiment très loin des rendements de l’an dernier et des pertes sont à prévoir. On n’est pas à l’abri de cela, un peu comme le sont les agriculteurs avec les sécheresses ou les temps trop pluvieux», explique M. Dion, notant qu’en somme, il s’agit malheureusement d’une saison à oublier.

Propriétaire des Sirops d’Acadie, ce dernier soutient que son érablière risque de ne produire que le quart de la quantité de sirop de la saison précédente.

Perdre des plumes au classement

Cette saison détonne en effet des précédentes où l’eau d’érable a coulé à profusion, surtout en 2021 et 2022. La dernière véritable mauvaise saison remonte à 2018. Cette année-là, la production provinciale a connu une baisse de 34,5%. Cette performance avait alors relégué la province au 6e rang des producteurs mondiaux de sirop d’érable.

Sans spéculer sur la saison 2023 – à savoir si elle sera de la même ampleur que celle de 2018 -, M. Dion sent que la province pourrait à nouveau perdre des plumes au classement. Cela dit, d’après ses observations, les récoltes ne semblent pas avoir été extraordinaires non plus ailleurs au pays ainsi que dans les États de la Nouvelle-Angleterre.

Ce constat survient alors que, pourtant, les premiers signes étaient relativement encourageants et laissaient entrevoir une collecte hâtive. Le redoux connu à la mi-mars a fait couler les érables en abondance en plus de fournir de l’eau bien sucrée. Mais cette période aura été de courte durée. De la neige et une vague de froid sont venues s’abattre sur une partie de la province, venant du coup refroidir l’optimisme des acériculteurs. Par la suite, ce fut la chaleur avec un mercure nettement au-dessus des normales de saison (et du seuil de production optimal pour les érablières).

«La météo a été très imprévisible et toujours d’un extrême à l’autre. Nous n’avons pas eu un réchauffement graduel. Il a fait chaud, puis très froid, puis très chaud. La température n’a vraiment pas été de notre bord jusqu’à présent, et rien ne laisse présager qu’elle est même favorable pour nous offrir une belle fin de saison», se résigne M. Dion.

Ce mauvais rendement fait en sorte que les mois à venir risquent d’être difficiles pour les producteurs. Pour le président, cela signifie une pression importante sur les finances pour ces entrepreneurs.

«Certains vont avoir des problèmes à rembourser leurs paiements et il faudra certainement qu’ils interpellent leurs bailleurs de fonds, leurs institutions financières, pour obtenir un sursis. Ce n’est pas quelque chose qui est hors du commun, ça arrive de façon cyclique. Mais ce n’est pas plaisant et ça va requérir une certaine flexibilité des institutions», explique M. Dion.

À sa première année à la présidence de l’association, celui-ci avoue que le scénario d’une saison catastrophe l’enchante peu.

«Cela dit, peut-être que cela fera en sorte que nous aurons du positif ailleurs, sur d’autres dossiers, comme celui de nos demandes auprès du gouvernement pour augmenter le volume d’allocations sur les terres de la Couronne. Davantage d’entailles aideraient grandement à rentabiliser les érablières et à assurer une stabilité à l’industrie entière. Ce serait certainement un beau baume pour faire oublier cette saison désastreuse», estime-t-il.