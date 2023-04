Le comité d’action vers une communauté sans drogue est de retour

Après une absence forcée de près de deux ans, les comités d’action vers une communauté sans drogue ont repris leurs activités.

C’est en novembre que les comités ont tout d’abord indiqué que des partenaires œuvrant dans différents domaines se sont regroupés pour reprendre leurs activités dans les régions d’Edmundston, de Grand-Sault et du Restigouche-Ouest.

Ce type de comité est essentiellement formé d’ intervenants de divers domaines, dont ceux de la dépendance et de la santé, des corps policiers de la région, des intervenants communautaires, des gestionnaires et entrepreneurs, des parents, ainsi que du personnel scolaire.

À Edmundston, on a officialisé cette relance le 17 avril.

Le sergent Martin Perron, de la Force policière d’Edmundston, a indiqué qu’un communiqué avait été envoyé pour confirmer officiellement le retour du comité d’Edmundston. Il a tout de même mentionné que les deux autres comités se trouvant à Grand-Sault et dans le Restigouche-Ouest ont aussi repris leurs activités.

«On ne voulait pas annoncer notre retour en service sans avoir quelque chose de prêt. On s’est organisé tranquillement et c’est pour cela que l’on a attendu au mois d’avril pour l’annoncer officiellement.»

Bien qu’ils œuvrent dans des communautés différentes du Nord-Ouest, ces comités travaillent à faire connaître les conséquences de ce fléau dans celles-ci.

«On travaille en partenariat avec les comités de Saint-Quentin/Kedgwick et Grand-Sault. On a eu des réunions où tout le monde était autour de la table pour discuter», a ajouté M. Perron.

Notons que le comité d’action vers une communauté sans drogue a comme mandat de développer un partenariat durable entre les différents intervenants communautaires dans le but de diminuer les problèmes de consommation dans la communauté.

Il vise tout d’abord à sensibiliser les élèves, les parents, les employeurs et les employés de la région sur les effets des dépendances sur leur bien-être.

Le comité fait également l’élaboration de plusieurs outils, séances et services afin de réduire le degré de dépendance aux drogues dans la région.

À Edmundston, Martin Perron reconnaît que le comité aura à s’ajuster. Même s’il est difficile d’évaluer les effets de l’absence du comité pendant deux ans, notamment en raison de la pandémie, le policier estime que de nouvelles dépendances se sont développées.

«On voit peut-être un peu plus de problèmes du côté de la santé mentale, de la consommation de marijuana. C’est ce que l’on est en train d’évaluer présentement. On veut voir quels sont les problèmes auxquels on fait face.»

Afin de se rapprocher un peu plus des jeunes, une élève de la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany a été ajoutée au comité. Des présentations auront également lieu en milieu scolaire.

«Le but avec ça est de voir de quelle façon on peut rejoindre les jeunes. Les réseaux sociaux, c’est bien beau à utiliser, mais il faut savoir ce qui va toucher les jeunes. Il reste que l’on veut utiliser davantage les outils comme Instagram, Tik Tok, Facebook, etc., mais on veut évoluer à ce niveau-là», a expliqué le sergent Perron.

Le comité d’action vers une communauté sans drogue d’Edmundston explorera différents thèmes au cours de l’année. Au cours du mois d’avril, le comité fera de la sensibilisation au sujet de la consommation de boissons énergisantes. Le vapotage, l’alcool et les autres drogues sont aussi dans la mire du groupe.

Le comité a vu le jour il y a plusieurs années à Edmundston. L’un de ses premiers grands projets a été d’implanter les zones sans drogue un peu partout dans les environs. Par la suite, les comités de Grand-Sault et du Restigouche-Ouest ont été créés.