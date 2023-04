Les transformateurs peinent à vendre le crabe des neiges

Une semaine après le début de la saison de pêche, les transformateurs de crabe éprouvent des difficultés à vendre leurs produits, une situation qui pourrait les inciter à cesser la transformation.

La saison 2021 avait été bonne pour l’industrie du crabe des neiges, les crabiers ayant obtenu un prix sans précédent pour leurs prises.

Lors du début de la dernière saison, tout laissait présager que les affaires seraient tout aussi bonnes puisque les transformateurs ont offert aux pêcheurs jusqu’à 8,50$ la livre.

L’industrie a toutefois très vite déchanté quand la valeur du crustacé a commencé à chuter en raison de la faible demande pour le produit sur les marchés internationaux.

Dans l’espoir que les choses se stabiliseraient pendant la saison, les transformateurs ont accepté d’offrir une avance de 6$ la livre aux pêcheurs.

Mais la situation ne s’est pas améliorée et plusieurs ont été contraints de vendre le crabe transformé à un prix inférieur à celui qu’ils avaient offert aux crabiers.

Faible demande

Afin d’éviter des pertes semblables à l’an dernier, les transformateurs ont décidé d’offrir entre 2,25$ et 2,50$ la livre cette saison. Or, selon le président de l’Association des transformateurs de crabe du Nouveau-Brunswick (ATCNB), la demande et la valeur pour le crabe transformé demeurent faibles.

«On pensait qu’il n’y aurait pas trop de risques de subir des pertes avec ce prix, mais je dois dire que le crabe ne se vend pas vite et que sa valeur est plus basse que ce qu’on aurait souhaité», explique Gilles Thériault, président de l’association.

Bien qu’il soit encore trop tôt pour prédire comment la saison évoluera, M. Thériault craint que 2023 sera encore une fois très difficile pour l’industrie. Une semaine après le début de la pêche, la demande pour le crabe aux États-Unis demeure faible.

«Il reste encore beaucoup de crabe de l’an dernier qui n’a pas trouvé preneur, même si c’est très difficile à dire exactement quelle quantité. Chose certaine, les acheteurs nous disent qu’ils peuvent avoir du crabe à un prix moins élevé que celui proposé en ce moment par nos transformateurs. On comprend que ceux qui ont acheté du crabe l’an dernier veulent absolument s’en débarrasser en cassant les prix, mais on ne peut pas se permettre de vendre du crabe frais transformé au même prix.»

L’industrie sur le qui-vive

Si les choses demeurent telles qu’elles sont, la saison sera pire que celle de l’an dernier, une situation qui pourrait compromettre l’avenir de plusieurs usines de transformation, reconnaît M. Thériault. L’heure est donc à la prudence.

De son propre aveu, peu de solutions s’offrent aux transformateurs afin d’éviter les pertes si la demande pour le crabe reste aussi faible.

«On fait bien attention en ce moment, dit-il. Si ça reste ainsi, il faudra soit baisser le prix que nous offrons aux pêcheurs – je ne sais pas s’ils seront encore en mesure de pêcher – ou simplement arrêter de transformer pour éviter qu’il y ait plus de pertes.»

En plus de causer un stress financier sur les transformateurs, la faible demande pour le crabe occasionne, comme en 2022, des défis d’entreposage puisque le crabe transformé doit être entassé dans des congélateurs.

Il y a quand même de bonnes nouvelles du côté de la pêche en ce début de saison: les prises sont excellentes. En fait, des usines ont tellement de crabe à traiter qu’elles demandent maintenant aux pêcheurs d’espacer leurs sorties en mer. Cette abondance de crabe est de bon augure pour l’industrie, mais elle pose également un défi logistique pour les entreprises chargées de le traiter. Et avec l’arrivée prochaine des baleines noires, prolonger la saison pose des risques.