Petits réacteurs nucléaires: l’entente avec la Saskatchewan démontre «qu’il y a un marché»

Le ministre Mike Holland affirme que l’entente de principe conclue avec la Saskatchewan pour y installer un petit réacteur nucléaire modulaire conçu au N.-B. démontre qu’il y a bel et bien un marché pour ces réacteurs au Canada.

Le Nouveau-Brunswick a signé une entente de principe avec la Saskatchewan pour le développement de petits réacteurs nucléaires modulaires (PRNM).

Cette entente pourrait mener à l’installation d’un réacteur de 100 mégawatts en Saskatchewan, d’ici la fin de la décennie, pour y fournir de l’énergie à faibles émissions de carbone.

Selon le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie du N.-B., Mike Holland, le but est de décarboniser le secteur industriel en Saskatchewan. Il trouve encourageant que d’autres provinces s’intéressent à ces réacteurs.

«[Quand on sera] en production, il y aura effectivement un marché, il y a une opportunité pour que le N.-B. développe, exporte [les réacteurs] et en tire bénéfice.»

Le Nouveau-Brunswick a établi des liens avec deux entreprises, ARC Clean Energy et Moltex Energy Canada, pour développer des petits réacteurs modulaires, non seulement pour en tirer de l’énergie au N.-B., mais également pour les exporter ailleurs au pays et à l’international afin de mousser l’économie de la province.

D’après Mike Holland, l’entente de principe démontre qu’il y a «un marché» pour ces réacteurs au Canada.

«Il y a quatre ou cinq ans, quand on a commencé à en parler, il y avait beaucoup de “si” et de questions, et c’est très encourageant de voir ces ententes de principe prendre place entre les provinces. Ça solidifie le fait qu’il y a un marché ici.»

Ces doutes se sont toutefois manifestés beaucoup plus récemment que quatre ans passés. En février, lors d’une réunion du Comité permanent des changements climatiques et de l’intendance de l’environnement, certains experts ont jeté le doute sur la valeur commerciale de ces réacteurs nucléaires, non seulement pour leur vente au Canada mais aussi dans d’autres pays. Ils ont pointé du doigt le développement de technologies similaires aux États-Unis, par exemple.

Le réacteur ARC 100, développé par l’entreprise de Saint-Jean, devrait être mis en oeuvre d’ici la fin de la décennie près de la centrale nucléaire de Point Lepreau, au Nouveau-Brunswick.

En plus de produire de l’énergie, ils peuvent produire beaucoup de chaleur, ce qui pourrait aider à la décarbonisation des processus industriels et la production d’hydrogène, d’après le gouvernement du N.-B.

En 2021, environ 76% de l’énergie produite par SaskPower provenait de charbon et de gaz naturel.