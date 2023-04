Procès de Steven Laurette: les témoins se font attendre et le jury est renvoyé à la maison!

Le procès de Steven Laurette n’a toujours pas véritablement pris son envol mardi, en Cour du Banc du Roi, à Bathurst, alors que les premiers témoins dans cette affaire n’ont finalement pas encore été entendus par le tribunal.

L’individu originaire de Tetagouche Sud fait face à des accusations de contacts sexuels et d’agression sexuelle sur une personne âgée de moins de 16 ans.

Les faits reprochés à Steven Laurette se seraient déroulés entre décembre 2018 et mars 2019, dans la région de Petit-Rocher.

Le jour deux du procès impliquant l’accusé a débuté mardi matin avec des instructions détaillées livrées durant de nombreuses minutes par le juge Ivan Robichaud aux membres du jury, composé de sept femmes et cinq hommes.

Le magistrat a indiqué aux jurés quelles tâches les attendaient durant le procès et expliqué à ces derniers quelques règles de base en droit pénal.

Le juge Robichaud a exhorté le jury à rendre un verdict juste et équitable en tenant compte uniquement des faits révélés devant le tribunal, à moins qu’il ordonne aux jurés de ne pas tenir compte de certains d’entre eux.

Le jury a enfin été avisé que le fardeau de la preuve incombe toujours à la Couronne lors d’un procès et qu’il doit tenir compte en tout temps du principe de présomption d’innocence chez l’accusé.

Alors que le reste de la journée du procès devait être consacré à un exposé inaugural des représentants de la Couronne et de la défense et à entendre au moins un premier témoin dans cette affaire, les procédures ont pris une tournure inattendue.

Le juge Ivan Robichaud a ainsi avisé les membres du jury qu’ils devaient retourner à la maison jusqu’à jeudi matin en raison d’une règle de procédure qui doit être débattue devant le tribunal au cours de la journée de mercredi.

Une audience dans le cadre du procès sera nécessaire pour déterminer si un élément de preuve avancée par une partie est admissible.

Dans le cadre d’un procès devant jury, ce qui est appelé en langage juridique un voir-dire est mené en l’absence du jury et la procédure ne peut généralement pas faire l’objet d’un compte rendu.

Ce revirement de situation fait en sorte que les premiers témoins dans le procès de Steven Laurette ne seront probablement pas entendus avant jeudi.

La Couronne, représentée par Me Yves Duguay et Me Yannick Devost, a indiqué qu’elle fera entendre une demi-dizaine de témoins durant les procédures, dont la présumée victime dans cette affaire et le chef de la Police régionale BNPP.