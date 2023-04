Trafic de drogue: deux et demi de prison pour un homme de 33 ans

Un homme de 33 ans de Fredericton a été condamné à deux ans et demi de prison en lien avec des infractions en matière de vol et de drogue commises près d’Oromocto.

Le 24 septembre 2022, vers 14h, la GRC a été informé qu’une roulotte volée avait été retrouvée près d’un sentier. Des policiers se sont rendus sur les lieux. Alors qu’ils y étaient, un passant les a avisés qu’un véhicule suspect était stationné plus loin, sur le sentier. Les policiers ont retrouvé le véhicule en question et ont déterminé que celui-ci avait été utilisé pour voler la roulotte plus tôt dans la journée.

Le conducteur du véhicule, un homme de 33 ans de Fredericton, était seul à bord. Il a été arrêté sur les lieux. Les policiers ont ensuite effectué une fouille du véhicule et ont saisi du fentanyl, de la méthamphétamine et de l’alprazolam.

Le 29 septembre 2022, Dylan MaCelwain a comparu en cour provinciale à Fredericton. Il a été accusé de possession de fentanyl dans le but d’en faire le trafic, de possession méthamphétamine dans le but d’en faire le trafic, de possession d’alprazolam dans le but d’en faire le trafic et de possession d’un bien obtenu criminellement ayant une valeur de plus de 5000$.

Subséquemment, il a plaidé coupable à toutes les accusations. Le 24 mars, il a été condamné à deux ans et demi de prison.