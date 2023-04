Fermeture temporaire: leur fromage s’envole des étagères en trois jours seulement

Plusieurs personnes d’Edmundston et des environs avaient hâte de voir la Fromagerie de la République ouvrir ses portes et ils l’ont prouvé la semaine dernière lors de son ouverture officielle.

La fromagerie, située dans le secteur Saint-Basile, a ouvert ses portes le 13 avril et devait être ouverte jusqu’au dimanche 16 avril. Cependant, l’achalandage a été tellement important que les propriétaires de l’entreprise, Mario et Manon Lavoie, ont été contraints de fermer le magasin prématurément en raison d’une rupture de stock.

«Nous avons transformé 7615 litres de lait depuis lundi dernier. (Il s’agit d’un) approximatif de 10 à 15 heures de production par jour et nous ne pouvons pas satisfaire la demande. Nous sommes sincèrement désolés, mais nous devrons demeurer fermés demain, le dimanche 16 avril», pouvait-on lire, le 15 avril, sur la page Facebook de la fromagerie.

Même si l’équipe de la fromagerie a dû s’adapter rapidement à cet engouement de la population pour ces nouveaux fromages locaux, Manon Lavoie n’est pas nécessairement surprise de la réponse des gens des environs.

«Je pense que tout le monde avait hâte que ça ouvre. On avait souvent des messages pour nous demander à quel moment ça allait ouvrir. On a été surpris de manquer de fromage par contre. On n’avait aucune idée à quoi s’attendre et ç’a donné ce que ç’a donné.»

Selon Mme Lavoie, il a fallu six jours pour produire le premier lot de fromage qui s’est écoulé en deux jours et demi.

«Il y a des fromageries qui peuvent transformer plus de 7000 litres de lait par jour, mais pour nous, qui sommes une fromagerie artisanale, on peut seulement en faire un maximum de 1500 litres avec notre pasteurisateur et la production laitière de la ferme à Mario.»

Les heures d’ouverture du commerce ont même été modifiées afin de mieux servir la clientèle.

Les prochains mois pourraient être tout aussi occupés, particulièrement avec la période touristique estivale qui approche à grands pas.

«On reçoit déjà beaucoup de messages de gens de l’extérieur. On nous pose toutes sortes de questions.»

Pour le moment, la fromagerie produit du fromage en grain et en brique. On a aussi ajouté le fromage salé en tortillon.

«On aimerait faire du fromage râpé, mais tout se vend avant qu’on puisse en utiliser», a ajouté Mme Lavoie.

Le magasin met aussi l’accent sur d’autres produits locaux comme le miel, confitures ou les produits de l’érable. De la viande en provenance de la ferme familiale est aussi au nombre des produits qui seront ajoutés.

Les propriétaires de l’entreprise ont fait appel à un expert-conseil pour aider au démarrage de la fromagerie.

«Il était avec nous pour les premiers jours, mais il est parti samedi. C’est un stress, car on se demande si on réussira à reproduire le même produit. Ç’a quand même bien été, mais on se questionne encore sur ce que l’on fait. Le défi est que notre recette demeure “sur la coche” comme on dit», a raconté Manon Lavoie.

«On a eu des commentaires très positifs donc c’est pour ça que l’on veut offrir le même fromage.»

Pour l’instant, il n’est pas question d’accroître la production en agrandissant les installations, malgré une entrée en matière plus que convaincante.

«On reste une fromagerie artisanale et familiale et notre but n’est pas de fournir les épiceries et tout ça. On va en rester là pour tout de suite», a mentionné Manon Lavoie.

Au départ, on avait anticipé un investissement d’environ 800 000$ pour mettre le projet sur pied. Il a toutefois grimpé à plus d’un million de dollars.

«On a eu de l’aide financière du gouvernement, on a eu des crédits d’impôt à l’investissement, des gens qui ont investi dans la fromagerie. Tout ça en fait en sorte que l’on a pu réaliser ce projet-là», a poursuivi Manon Lavoie.