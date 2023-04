Un homme perd la vie dans un accident de la route à Bathurst

Un homme a perdu la vie, mardi, dans une collision impliquant un véhicule utilitaire sport (VUS) et un camion semi-remorque sur la route 11 près de Big River, à Bathurst

Selon la GRC, vers 10h05, le conducteur du VUS aurait traversé la ligne médiane et percuté le camion de plein fouet. Seul dans son véhicule, il n’a malheureusement pas survécu à ses blessures.

La personne au volant du camion semi-remorque, également seul à bord, a été transportée à l’hôpital pour des blessures mineures. Des pompiers du service des incendies de Bathurst et du personnel d’Ambulance Nouveau-Brunswick ont également été dépêchés sur les lieux. Un enquêteur de la GRC chargé de la reconstitution des collisions travaille actuellement à l’enquête, et un employé du Bureau du coroner du Nouveau-Brunswick collabore pour déterminer la cause exacte de l’accident.

La route 11 a été fermée pendant plusieurs heures pour permettre aux autorités d’enquêter et de nettoyer les débris. La GRC a appelé tous les témoins éventuels à se manifester pour aider à comprendre les circonstances de l’accident.

Une autopsie sera également pratiquée pour identifier formellement la victime de l’accident et pour déterminer les causes exactes de son décès.