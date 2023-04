Une drag queen dénonce l’homophobie

Le débat entourant la présence de drag queens dans les écoles et les bibliothèques publiques a atteint le Nouveau-Brunswick. En mars, un groupe de parents s’est opposé à la présence d’un de ces artistes pour une activité à la bibliothèque publique de Grand-Sault.

Ce même débat sévit actuellement aux États-Unis, au Québec et en Angleterre.

Çamuel Landry, une drag queen acadienne, n’en revient pas de constater l’ampleur que prend cette controverse.

«Je trouve ce débat complètement ridicule. Ça me dépasse de voir autant de monde qui a de la haine envers un groupe de gens. C’est de l’homophobie, la transphobie, de la misogynie», affirme celui qui vit de son art.

«Tu ne peux pas me dire que ces drag queens avec des enfants sont un problème,alors que ça fait des années que des humoristes ou des musiciens vont dans des écoles», ajoute l’artiste de 24 ans.

«Comme n’importe quel artiste dans le monde, tu t’ajustes à ton public. Les humoristes font exactement la même chose. Je ne comprends littéralement pas pourquoi ces gens chialent, sinon que ça vient de l’homophobie.»

Originaire de Dieppe, Çamuel Landry habite Montréal depuis 2021. Il a lancé la scène drag à Moncton, en compagnie de ses deux collègues Xavier Gould (Chiquita Mére) et Tommy Desrosiers (Rose Beef).

«Moncton n’avait pas de scène drag. Quand il y avait des spectacles, c’était toujours des artistes qui venaient de l’extérieur, que ce soit de Fredericton ou Halifax. Et c’était toujours en anglais», explique-t-il.

«On s’est dit que ce serait cool d’avoir des drag queens acadiennes.C’est un peu ça qui nous a inspirés. On savait qu’il y avait un manque et qu’on était capables de relever ce défi.»

Çamuel Landry (Sami Landry, de son nom d’artiste) offre près d’une centaine de spectacles par année.

La majorité se déroulent dans des clubs ou des festivals.

Il ajuste ses performances en fonction du public qu’il a devant lui.

«Ça dépend de la demande. Si c’est dans un club à minuit, ce sera pour des gens qui sont dans un club à cette heure-là. Mais si c’est sur la grande scène à Moncton le 15 août à 17h, ce sera différent. Je m’adapte, comme n’importe quel autre artiste dans le monde.»

Une belle ouverture

La plupart des gens interrogés dans le milieu municipal et scolaire font preuve d’une belle ouverture d’esprit dans ce dossier.

C’est le cas de la directrice générale du District scolaire francophone Sud, Monique Bourque.

«Nous prônons la tolérance et le respect dans toutes les écoles du District. C’est pourquoi nous encourageons toute activité ludique pour divertir les enfants dans un contexte d’ouverture à la diversité», explique-t-elle.

«Nous sommes ravis d’accueillir des gens de la communauté dans nos écoles pour exposer nos personnes apprenantes à une multitude d’expériences dans un contexte pédagogique.»

Selon elle, la présence de drag queens dans les écoles se veut un outil pédagogique de plus pour le personnel enseignant.

«La lecture de contes pour enfants faite par des artistes correspond à l’un de nos objectifs consistant à développer le goût de la lecture et à promouvoir la diversité. Nous croyons qu’en étant ouverts à cette diversité, nous contribuons à faire de notre monde un endroit plus accueillant, ouvert et inclusif où chaque personne peut s’épanouir pleinement et librement», assure-t-elle.

Même son de cloche du côté de la mairesse de Moncton, Dawn Arnold.

«En tant que gouvernement municipal, nous voulons que notre ville soit inclusive pour tous les groupes marginalisés, que nos jeunes soient engagés et épanouis par leurs apprentissages et qu’ils développent un intérêt approfondi pour la lecture», explique-t-elle.

«Les bibliothèques et les écoles qui présentent une panoplie d’activités diversifiées font progresser la diversité, l’expression de soi et la littérature. Ces efforts appuient les efforts de notre vision d’une ville qui inspire», avance la mairesse.

«Je suis plutôt préoccupée par l’impact extrêmement négatif de ceux qui font appel à la haine, l’intimidation et qui menacent les groupes 2SLBGTQ+. Ces comportements ne représentent pas les valeurs de notre ville.»