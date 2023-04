Une famille de Blackville déménage à Caraquet pour profiter de la fibre optique

Lisa Anderson partage son temps entre ses résidences de Blackville et de Caraquet, avec son fils David, sa brue Linda et son petit-fils Benjamin.

Quand la pandémie a frappé, le couple a évidemment dû travailler à partir de la maison.

Sauf qu’à Blackville, les cellulaires ne fonctionnent pas toujours bien et internet bloque fréquemment.

Par bonheur, la fibre optique venait d’arriver à Caraquet.

«Les deux ne pouvaient pas travailler en même temps à Blackville parce que internet n’était pas assez puissant. On a donc plié bagage et on est allé vivre à Caraquet», raconte celle qui est à la retraite.

Son fils travaille pour l’Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton alors que sa brue est responsable des admissions à l’Université Yorkville.

«On aurait préféré rester à Blackville parce que la maison est plus grande et le petit va à l’école ici. Il n’aime pas trop ça à Blackville parce qu’internet est beaucoup plus rapide à Caraquet. Mais pour l’école, ce n’était pas dramatique puisqu’il est seulement en deuxième année», souligne Lise Anderson.

«Mais j’avais de la peine pour les adolescents du secondaire qui devaient suivre leurs cours en ligne. Je ne sais pas comment ils ont fait.»

Selon elle, l’arrivée de la fibre optique à travers la Péninsule acadienne est une véritable bénédiction du ciel.

«Surtout qu’il y a de plus en plus de gens qui travaillent à la maison aujourd’hui», mentionne-t-elle.

La Péninsule acadienne branchée

Un programme du gouvernement fédéral et une entente avec Bell Aliant ont permis de brancher Shippagan et Lamèque avec la fibre optique l’an dernier.

Cette année, ce sera autour de la nouvelle ville de Caraquet, incluant les régions nouvellement fusionnées (Bas-Caraquet, Saint-Simon, Pokemouche, Landry Office, Évangéline et Village Blanchard).

Une nouvelle qui réjouit le maire de la municipalité, Bernard Thériault.

«C’est un dossier qui était d’actualité quand j’ai parcouru la nouvelle ville à l’automne», explique-t-il.

Avant cette nouvelle vague de branchements, environ 65% du territoire était couvert par la fibre optique.

Ce chiffre passera à près de 100% au cours des prochains mois.

Les travaux ont débuté à plusieurs endroits la semaine dernière, dont Pokemouche.

«On prévoit que d’ici la fin de l’été ou le début de l’automne, toutes nos régions seront desservies.C’est une très bonne nouvelle», affirme le maire.

Il ajoute que toutes les entreprises de la région vont aussi profiter de ce service haute vitesse, tout comme les promoteurs immobiliers qui songent à développer des portions de la nouvelle entité.