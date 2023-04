Une réserve naturelle sera aménagée à Grande-Digue

IJL – Réseau Presse – Acadie Nouvelle

La création de la réserve naturelle de Grande-Digue deviendra réalité. Elle permettra aussi l’aménagement d’Aire nature, soit un site d’accès à cette réserve.

C’est maintenant chose faite, la Fondation pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick a fait l’acquisition d’une grande parcelle de 57 hectares (141 acres), dans la communauté côtière du comté de Kent.

Les présidents de Sentier Pluriel et Ski Beaver, Jean-Claude Gagnon et Louis Babineau, ont déjà fait savoir par courriel qu’ils souhaitent que les générations futures puissent profiter de ces écosystèmes uniques à Grande-Digue.

Sentier Pluriel et Ski Beaver, conjointement avec la Communauté rurale de Beausoleil ont tenu une séance d’information publique à ce sujet la semaine dernière, à Notre Centre de Grande-Digue.

La gestionnaire des communications de la Fondation pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick, Eugénie Gaujacq, était sur place pour expliquer le projet.

Selon elle, le prix d’achat du terrain comme tél était de 150 000$. Les responsables devront toutefois prévoir plus d’argent pour l’entretien.

«Pour chaque propriété qu’on achète, on amasse 25 000$ pour l’intendance à vie de la propriété et 20 000$ de plus pour la gestion du projet et les affaires juridiques. En tout, le total pour le projet est de 195 000.»

Plus de 170 000$ ont été amassés. La rencontre publique du 12 avril était en quelque sorte le couronnement de la campagne de financement de la Fondation. Celle-ci continue néanmoins d’amasser des dons.

Au lendemain de la séance publique, Jean-Claude Gagnon, s’est dit satisfait du déroulement.

«Ça s’est très bien déroulé, mieux que j’espérais. On avait comme 54 personnes qui sont venues», informe-t-il.

En deuxième partie de la rencontre, il a été question de la création d’Aire nature, c’est-à-dire d’un site d’entrée à la réserve naturelle ainsi qu’aux réseaux de sentiers pédestres et pistes de ski de fond.

«C’est sur le chemin de Grande-Digue, à peu près à 300 mètres de Notre Centre», indique le porte-parole de Sentier Pluriel.

Le projet comprend un chemin d’accès de 275 pieds (84 mètres) reliant le chemin Grande-Digue à la réserve naturelle ainsi qu’un stationnement en gravier ouvert à l’année pouvant accommoder une vingtaine de véhicules.

«On va avoir un pavillon ouvert avec des bancs, des tables de pique-nique, des poubelles, et une toilette sèche. Ça va se faire sur un terrain d’à peu près deux acres qui est juste adjacent à la réserve naturelle, ajoute Jean-Claude Gagnon. Vu que c’est une réserve naturelle, il faut limiter le nombre de structures.»

L’Aire nature sera réalisée dans le cadre d’un financement du Fonds pour le développement des collectivités du Canada.

«Avec ça on va aménager un nouveau sentier pédestre d’environ 1,2 kilomètre et une nouvelle piste de ski de fond d’un kilomètre qui vont être reliés au réseau de ski de fond et sentier pédestre existant», explique le bénévole.

En dehors de la saison de ski, le nouveau sentier et la piste de ski formeront une boucle de 2,5 kilomètres.

Le travail sera réalisé cet été. Les appels d’offres devraient être rendus publics sous peu.

Ce projet sera tout à l’avantage du Club de ski de fond Beaver de Saint-Marcel. La saison sera ainsi allongée d’un mois. Cette année, le club a dû fermer plus tôt en raison des mauvaises conditions de son stationnement et de la route 530. Le champ de fermier était devenu inaccessible à cause de la boue.

«Avec ce qui a été annoncé, on pourrait faire du ski aussi longtemps qu’on a de la neige sur nos sentiers», avance le président sortant du club de ski Beaver, Louis Babineau.

Le stationnement actuel du Club de ski de fond par la route 530 continuera d’être disponible pendant l’hiver.

Le nouveau stationnement donnant accès à la réserve naturelle sera plus petit, mais aussi accessible aux skieurs. Il sera situé à environ deux kilomètres du grand stationnement actuel du Club Beaver, soit dans le secteur de Notre Centre et de l’église.

«De ce stationnement, on va pouvoir rejoindre la nouvelle Florence et Roger», déclare Louis Babineau, en faisant référence aux pistes de ski de fond.

La réserve naturelle pourrait même s’agrandir à Grande-Digue. Selon Jean-Claude Gagnon, la Fondation pour la protection des sites naturels a déjà identifié des portions de terrains adjacents.

«Il y a plusieurs marécages dans le coin qui ont une grande valeur du point de vue biodiversité», avise-t-il.