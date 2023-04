Bois-Joli veut mettre des vélos électriques à la disposition de ses citoyens

Le village de Bois-Joli jongle avec l’idée de faire l’acquisition d’une demi-douzaine de vélos électriques dans le cadre d’un projet pilote visant à encourager sa population à faire de l’activité physique et à sortir prendre l’air.

La municipalité restigouchoise prépare en effet une initiative unique en son genre, soit la mise à la disposition de ses citoyens de vélos électriques. L’objectif: accroître l’activité physique et le mieux-être des citoyens, tout en participant au développement et à la promotion du réseau de sentiers de la municipalité.

«On a déjà des sentiers existants, mais certains sont encore méconnus et peu utilisés. On voit donc beaucoup de potentiel de ce côté, même pour la période hivernale puisque ces vélos peuvent rouler partout où la neige est bien compactée», explique le maire Mario Pelletier.

Bois-Joli comprend les anciennes municipalités de Balmoral et d’Eel River Dundee, de même que des districts de services locaux.

Mardi, lors de la rencontre mensuelle du conseil, le public a pu avoir un aperçu de ces engins. Il s’agit de vélos de montagne aux roues surdimensionnées – communément appelés Fatbikes -, donc qui sont adaptés aussi bien aux surfaces asphaltées qu’aux sentiers forestiers. Les vélos sont robustes. Leur prix est approximativement de 2500$ à 4500$.

S’il est prêt à aller puiser quelques fonds dans ses budgets, le village ne veut toutefois pas s’embarquer seul dans une telle aventure. Celui-ci a tendu quelques perches à des organismes à but non lucratif dans l’espoir d’obtenir certains montants gouvernementaux destinés à financer l’initiative.

«Moi je vois cela comme un projet pilote qui pourrait être intéressant. Pour l’instant, on a une vision et on est en discussion avec des partenaires pour que ça se concrétise», soutient M. Pelletier.

Gratuit

Selon cette vision du maire, les citoyens qui voudront faire l’essai des vélos électriques devront les réserver. Le tout absolument sans frais pour les usagers.

«On n’est pas là pour faire de l’argent, mais bien pour promouvoir la santé physique et mentale de nos gens. C’est pourquoi on tient à ce que ce soit accessible à tous, y compris ceux qui n’auraient pas les moyens de débourser d’argent pour un tel vélo ou même pour sa location. Avec l’inflation, tout grimpe en flèche en ce moment, tout coûte plus cher. On veut donc pouvoir offrir ça à nos citoyens», exprime M. Pelletier.

Au-delà de l’activité physique, c’est surtout l’aspect de la qualité de vie et du mieux-être qui est avancé par le maire. Dans le domaine de la santé mentale depuis plusieurs années, M. Pelletier estime important que tous puissent en bénéficier. Le choix des vélos électriques n’a pas non plus été fait au hasard. Là aussi, le village a choisi d’être inclusif.

«On aurait pu choisir d’y aller avec des vélos réguliers, mais en optant pour des vélos électriques on touche une tout autre clientèle, un plus grand bassin d’utilisateurs. On parle, par exemple, de personnes âgées ou encore de gens qui n’ont pas une bonne condition physique, mais qui souhaitent tout de même profiter de la nature», ajoute M. Pelletier.

Achat local

C’est en faisant la tournée des entreprises de sa municipalité nouvellement regroupée que le maire de Bois-Joli a un partenariat qui bénéficierait autant à la communauté qu’à l’un de ses commerces.

L’entreprise MAGA Rebuilding vient en effet de rentrer une gamme de ces produits depuis quelques semaines à peine. Spécialisée en mécanique et en pièces pour petits moteurs, l’entreprise s’est diversifiée au fil des ans avec la vente de produits divers, dont des voiturettes de golfs, des trottinettes électriques et maintenant des vélos électriques.

«Il y a un engouement pour les produits électriques, et les gens nous parlaient de plus en plus des vélos. Ainsi, quand l’occasion s’est présentée, on a donc cru ajouter ce produit chez nous», explique l’un des copropriétaires, Kevin Thibeault.

Lui-même en a fait l’expérience cet hiver dans les sentiers de Bois-Joli.

«Il y a vraiment un potentiel immense ici, car en plus des sentiers réguliers, il y a tellement d’utilisateurs de VTT, de motoneiges et de côte-à-côte. Les pistes compactées, ce n’est pas ce qui manque», avoue-t-il.

Qui n’essaye rien…

Mais attention, Bois-Joli n’entend pas imiter Montréal et ses vélos Bixi. La flotte envisagée ici sera beaucoup plus petite (une demi-douzaine tout au plus) et l’utilisation passablement différente.

«Ce n’est pas énorme, mais comme projet, mais c’est un début et certainement une démarche que l’on prend au sérieux. Certains verront peut-être là au contraire une initiative un peu loufoque, frivole, mais nous on croit dans son potentiel. Peut-être même que ça connaîtra un beau succès et que ça inspirera d’autres municipalités. Sinon, nous aurons au moins le mérite d’avoir essayé quelque chose», souligne le maire qui voit cette initiative comme un investissement et non une dépense pour sa municipalité.

Le concept ne serait également en vigueur que pour les citoyens de la municipalité et non pas ceux des autres communautés ou encore aux touristes.

«On cible notre population, car c’est elle que l’on veut faire bouger», dit M. Pelletier.