Des chemins dans un état lamentables dans Kent: «On ne peut pas sortir»

IJL – Réseau Presse – Acadie Nouvelle

Les chemins de terre Emerson et Cails Mills sont dans un état lamentable dans le comté de Kent.

Ces routes boueuses à ce temps-ci de l’année se trouvent entre la 465 dans le secteur de Beersville et la 126 près de Harcourt.

«On ne peut pas sortir. C’est tellement vaseux que tu ne peux pas conduire là-dedans. Tu ne peux même pas marcher», explique Jane Breau, une résidente du chemin Emerson.

La Néo-Brunswickoise bénéficie d’un service d’alerte médicale. «Je n’ai pas de rate», confie-t-elle.

S’il survient une situation d’urgence, l’ambulance ne pourrait pas se rendre à son domicile.

«Ça va faire 16 ans en août que je suis ici et on est tannés», indique Jane Breau.

«Il faut qu’ils fassent de quoi, qu’ils mettent du chipseal. On ne veut pas avoir d’autre terre!», affirme-t-elle.

Un autre résident du secteur, Fred Young, déplore lui aussi les mauvaises conditions des deux chemins qu’il qualifie de «terribles.»

«Je vis ici depuis 1979 et ça ne s’est pas amélioré, déclare-t-il. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ne veut pas les réparer.»

Selon lui, une douzaine de familles vivent le long du chemin Emerson, et six sur Cails Mills.

D’après M. Young, en temps normal, plusieurs conducteurs empruntent ces chemins chaque jour car ils servent de raccourcis entre les communautés du secteur, dont Harcourt, Beersville et Fords Mills.

Fred Young souhaite que ces chemins soient recouverts de tarmacadam, communément appelé chipseal.

«Nous ne sommes plus dans les années 1800, nous sommes au 21 siècle. Il est temps de réparer ces routes. On ne devrait plus avoir de routes vaseuses au Nouveau-Brunswick», insiste-t-il.

Une pétition en circulation a permis de recueillir 300 signatures. On peut y lire que les conditions des chemins Emerson et Cails Mills sont «complètement inacceptables», et que la situation est la même depuis plusieurs années chaque printemps et automne.

Fred Young a remis le document au député de Kent-Sud, Benoît Bourque.

«Je compte déposer cette pétition lorsqu’on va reprendre les travaux le 9 mai», informe le député libéral.

Entretemps, le député a entamé des discussions avec le ministère des Transports et Infrastructure. «Ils sont au courant de la situation», assure-t-il.

Il avoue tout de même que sur le plan routier, la situation est difficile dans la région de Kent. «C’est un problème récurrent. Dans le comté de Kent, je pense qu’on a le plus grand nombre de chemins de terre habités, par capita, certainement dans la province si ce n’est pas au pays.»

«Pendant le dégel, on se retrouve avec des chemins qui sont difficilement praticables et quand tu as un petit char comme le mien, c’est pratiquement impraticable, avance le député. Il y en a des pires que d’autres, et ça se détériore avec le temps. Il faut constamment refaire les chemins.»

Le député de Kent-Sud ajoute à la liste le chemin de Spring Brook qui est en piteux état, à proximité de South-Branch. Dans ce cas-ci, il y a une ferme et les employés ne peuvent pas se rendre par eux-mêmes sur leur lieu de travail.

«Les propriétaires doivent charrier les employés du chemin principal à la ferme, matin et soir», exprime-t-il.

Benoît Bourque avoue que ces problèmes ne pourront pas être réglés tout de suite. Il faudra attendre que les chemins soient secs.

«C’est seulement à ce moment qu’on peut faire du travail efficace sur les routes.»

Quoi faire pour régler ces problèmes une fois pour toute? «Ça prend des investissements significatifs, dans les six chiffres», convient-il.

Visite du député de Kent-Nord

Le député de Kent-Nord, Kevin Arseneau, a constaté les faits récemment en se rendant dans le secteur avec Fred Young.

«Je lui ai promis de signer sa pétition, confirme-t-il.

Il indique toutefois que d’autres chemins ont des problèmes dans Kent.

«Même dans la région de Rogersville, il y a le Block 14.»

Il énumère également le chemin Desherbiers entre Acadieville et Saint-Ignace, ainsi que le chemin Albe à Saint-Charles.

«La 134 à Saint-Louis-de-Kent, ça fait des années qu’on aurait dû faire des travaux dessus», remarque-t-il.

«L’état des routes est tout à fait inacceptable. Ce n’est pas parce qu’on vit en région rurale qu’on va avoir à rouler sur des routes en piètre état», dénonce Kevin Arseneau.

«Le budget du ministère des Transports a été sous-financé. Depuis les années 1990 que l’on sous-finance le secteur des routes. On accumule un record historique, de sorte que la province a une stratégie d’éteindre les feux au lieu d’avoir une stratégie proactive et préventive», commente le député du Parti vert.

«Depuis que je suis élu, je fais valoir les priorités aux ingénieurs, expose-t-il. Ils ont beaucoup plus de connaissances que moi pour établir les priorités, mais ils peuvent seulement travailler à l’intérieur du budget qui leur est donné.»